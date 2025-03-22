Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü'nde Su Seferberliği Çağrısı

Emine Erdoğan'dan Su Seferberliği Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, su verimliliği ve korunması adına milletin destek vermesini talep etti. Erdoğan, 'Bir damla suda yaşamımız, medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, hülasa tarihimiz gizlidir' ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Su Verimliliği Zirvesi

İstanbul'da gerçekleştirilen Su Verimliliği Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı tarafından iki yıl önce başlatılan 'Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'ni anımsattı ve bu süreçte pek çok stratejinin geliştirildiğinin altını çizdi.

Erdoğan, ayrıca bu zirvede 'Su Verimliliği İşbirliği Protokolü'nün imzalanacağını belirterek, tüm bakanlıkların ve yerel yönetimlerin su verimliliği konusunda gösterdiği çabalara teşekkür etti.

İklim Değişikliği ve Su Kıtlığı

Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, 'Susadığınızda kuyu açmak için çok geçtir. İş işten geçmeden tedbir almak gerekir' dedi. İçme suyu miktarının yalnızca yüzde 1'inin kullanılabilir olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu durumun tehditlerle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Su Kaybını Önleme Hedefleri

Emine Erdoğan, Türkiye'nin mevcut su kayıp oranının yüzde 32 olduğunu ve bu oranı 2030'da yüzde 25'e düşürme hedefinde olduklarını dile getirdi. Ayrıca, sanayi ve tarımsal sulamada verimlilik artışını sağlama konusundaki hedeflerini paylaştı.

Bireysel Su Kullanımı Üzerine

Erdoğan, bireysel su kullanımlarının da verimli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, 'Ülkemizde kişi başı günlük su kullanımı 150 litredir. Bu oranı 2030'a kadar 120 litreye indirelim' çağrısında bulundu.

Su ve Medeniyet İlişkisi

Emine Erdoğan, konuşmasına suyun insanlık için ne kadar değerli olduğunu vurgulayarak devam etti ve 'Su, ilahi bir armağandır' dedi. Ayrıca, suya saygı duyulmasının insanlık için bir görev olduğunu söyleyerek, 'Suya vefa, nimete hürmet, hayata sadakat ilkesiyle hareket edelim' ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Temsilcilerinin Mesajı

Zirvede, Birleşmiş Milletler temsilcileri de video mesaj göndererek Türkiye'nin su verimliliği kampanyasını övdü. BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, iklim dostu çözümler için cesur adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Ödüller ve İmzalar

Etkinlikte su verimliliği alanındaki çalışmalara katkıda bulunanlara ödüller verilirken, çeşitli bakanlıklar arasında 'Su Verimliliği İşbirliği Protokolleri' imzalandı.

Etkinlik, suyun önemi üzerine yapılan simülasyon gösterimleri ve tiyatro oyunları ile devam etti. Emine Erdoğan, programın sonunda katılımcılarla bir aile fotoğrafı çekildi.