Emine Erdoğan New York'ta 'Sıfır Atık Mavi‑Damla Damla' Sergisini Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta düzenlenen Sıfır Atık Mavi‑Damla Damla sergisinin açılış konuşmasını yaptı. Etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde gerçekleştirildi.

Sergi ve katılımcılar

Serginin açılışına Emine Erdoğan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Mukhtar Babayev ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bazı yabancı bakanlar ve uluslararası çevre kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Konuklar sergi alanını birlikte gezdi.

Serginin teması ve eserler

'Mavinin Farkında Mısın? (Are You Blue Aware?)' sloganıyla suyun önemine dikkat çeken görsel ve işitsel eserlerin yer aldığı sergide, Türkiye'nin Van, Salda, Meke, Beyşehir ve Eğirdir gölleri ile İzmit Körfezindeki su kaynaklarını koruma çalışmaları anlatıldı. Sergide Taha Baydar'ın 5 cam eseri ve atık camlardan üretilmiş 'Pina' enstalasyonu, Gökhan Doğan'ın etkileşimli dijital sanat çalışması, Ali Saran'ın 'Sound of Water' müzik eserleri ve ebru sanatçısı Garip Ay'ın çalışmaları yer aldı.

Serginin hedefleri

Sergiyle amaçlananlar arasında Türkiye'nin denizler, göller ve okyanusların korunması çalışmalarının uluslararası platformda tanıtılması, Sıfır Atık Mavi markası altında somut çevresel kazanımların ve farkındalık projelerinin sunulması ile küresel çevre diplomasisini güçlendirecek iş birliği zeminleri oluşturulması bulunuyor.

Emine Erdoğan'ın konuşması

Emine Erdoğan, etkinliği düzenleyen kurumlara ve sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılara teşekkür ederek, sanatın sürdürülebilir ve adil bir dünyanın inşasına katkısını vurguladı. Erdoğan, serginin 'tabiatla aradaki derin bağların hatırlanmasına vesile olmasını' diledi.

Konuşmasında insanlığın tüketim alışkanlıkları ve plastik kirliliğine dikkat çeken Erdoğan, şu tespitleri paylaştı: 'Ne yazık ki Pasifik Okyanusu'nda pet şişe, poşet, izmarit, balıkçı ağları gibi atıklardan oluşan 1,6 milyon kilometrekare büyüklüğünde yüzen bir çöp kıtası var.' Ayrıca, insanlığın 2016-2021 döneminde 20. yüzyılın tamamında yapılan tüketimin %75'inden fazlasını gerçekleştirdiğini belirtti ve ekledi: 'Dünya genelinde her yıl 57 milyon ton plastik atık oluşuyor. Bunun yaklaşık 23 milyon tonu göllerimizi, nehirlerimizi, denizlerimizi kirletiyor. Dünya okyanuslarında 14 milyon tondan fazla mikroplastiğin olduğu tahmin ediliyor.'

Emine Erdoğan, mikroplastiklerin bebeklerin plasentasında dahi bulunduğuna ve Türk bilim insanlarının Antarktika örneklerinde de mikroplastiğe rastlandığına dikkat çekti. Türkiye'nin doğa ve kültür anlayışına referansla, tabiatın 'ilahi bir eser' olduğu ve bu anlayışın iklim değişikliğiyle mücadelede yeniden benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Sıfır Atık hareketinin küresel boyutu

Erdoğan, 2017'de başlatılan Sıfır Atık yolculuğunun 2022'de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık kararına uzandığını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in desteğiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın dünyaya sunulduğunu hatırlattı. Ayrıca 30 Mart'ı 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan ettiklerini, Sıfır Atık Vakfı'nı kurduklarını ve 2019'da başlatılan Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında bugüne kadar 285 bin ton deniz çöpü yani 22 bin kamyon dolusu atığın kıyılardan uzaklaştırıldığını söyledi. Türkiye'nin 551 mavi bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada olduğuna işaret etti ve 2023'te başlatılan Su Verimliliği Kampanyası'na değindi.

Erdoğan, suyun insan hayatı için önemine vurgu yaparken Gazze'deki duruma ilişkin sert eleştirilerde bulundu: 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarda su altyapısının hedef alındığını, su boru hatları, arıtma tesisleri ve kuyuların yüzde 85'inin kullanılamaz hale geldiğini belirtti ve bölgedeki insani dramı aktardı.

İmzalar ve destek

Konuşmaların ardından Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, 'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Programa ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Japonya Çevre Bakanlığı Küresel Çevre Bürosu Genel Direktörü Kentaro Doi, UNEP New York Ofisi Devletlerarası İlişkiler Direktörü Jamil Ahmad ile AK Parti yetkilileri, milletvekilleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.

Sergi, Türkiye'nin su kaynakları ve deniz koruma çalışmalarını uluslararası platformda görünür kılmayı, Sıfır Atık markası altında somut kazanımlar ve farkındalık projeleri sunmayı ve küresel iş birliklerini güçlendirecek diyalog zemini oluşturmayı hedefliyor.