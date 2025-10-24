Emine Erdoğan Siirtlilerle Buluşma'da: "Siirt, Cumhurbaşkanımızın Siyasi Dönüm Noktası"

Emine Erdoğan "Siirtlilerle Buluşma" programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda Siirt Vakfı himayesinde düzenlenen "Siirtlilerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, Siirt'in hem kişisel hem de kültürel önemine dikkat çekti.

Kardeşlik vurgusu ve anı

Programda Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatındaki önemi hatırlatarak, "Siirt, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Hatırlarsanız, Siirt'te okuduğu bir şiir yüzünden yargılanmıştı ama sizler onu Siirt'ten Meclis'e taşıdınız. Gösterdiğiniz kardeşliği hiç unutmadık, unutmuyoruz. Bizler, iyi günde olduğu kadar kötü günde de birbirinin yanında durmaktan hiç vazgeçmeyen büyük bir aileyiz." dedi.

Konuşmasında katılımcıları Arapça selamlayan Erdoğan, geçen yılki buluşmanın ardından bugün de aynı samimiyet ve kardeşlik duygusunu yaşamanın sevincini paylaştığını ifade etti.

Siirt'in kültürel ve doğal zenginlikleri

Emine Erdoğan, Siirt'i "sarp dağların başına konmuş bembeyaz karları, kırmızıya bürünmüş nar bahçeleri ve yemyeşil fıstık ağaçlarıyla" tanımlayarak şehrin ortak sevda ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca Siirt'in din ve ilim insanları yetiştiren bir merkez olduğunu vurgulayarak Veysel Karani, İbrahim Hakkı ve Fakirullah Hazretleri gibi isimlere atıfta bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen "Işık Hadisesi"'ne değinen Erdoğan, bunun ilim, edep ve mananın buluştuğu bir mesaj taşıdığını söyledi.

Gastronomi ve turizm çağrısı

Siirt mutfağından örneklerin sunulduğu etkinlikte Emine Erdoğan, kentin gastronomik birikimine vurgu yaptı. Büryan, perde pilavı, kitel, cokat gibi lezzetlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtılabileceğini, bu ürünlerin gastro turizm motivasyonuna dönüştürülebileceğini belirtti.

Dokuma kültürü ve Türkiye Dokuma Atlası

Emine Erdoğan, Anadolu'nun binlerce yıllık dokuma kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla 2021'de Türkiye Dokuma Atlası Projesi'ni başlattıklarını hatırlattı. Bu kapsamda Siirt'e özgü şal şepik kumaşının kayıt altına alındığını ve uluslararası tanıtımının yapıldığını söyledi. Ayrıca el işlerine yönelik talebin arttığına dikkat çekerek Siirt dokumalarının modern tasarımlarla buluşturulmasının önemini vurguladı.

Etkinlikten notlar

Erdoğan, Siirt halk oyunları ekibinin gösterisini izledi; Siirt mutfağı ve yöresel ürünlerin bulunduğu stantları dolaştı. Konuşmasının ardından Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü tarafından halı hediye edildi. Programın sonunda dokuma tezgahında şal şepik kumaştan parça kesti ve aile fotoğrafı ile etkinlik sona erdi.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, Siirt Vakfı Kadın Kolları Başkanı Selma Altınok ve çok sayıda Siirtli katıldı. Ayrıca Erdoğan'ın kıyafetinin, ince ve çok bükümlü çözgülerle, bez ayağı tekniğiyle dokunan Siirt dokuması şal şepik kumaşından hazırlandığı bildirildi.

