Emine Erdoğan Siirtlilerle Buluşma'da: "Siirt, Cumhurbaşkanımızın Siyasi Dönüm Noktası"

Emine Erdoğan, "Siirtlilerle Buluşma"da Siirt'in kültür, gastronomi ve dokuma mirasına vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki dönüm noktasını anlattı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:12
Emine Erdoğan Siirtlilerle Buluşma'da: "Siirt, Cumhurbaşkanımızın Siyasi Dönüm Noktası"

Emine Erdoğan "Siirtlilerle Buluşma" programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda Siirt Vakfı himayesinde düzenlenen "Siirtlilerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, Siirt'in hem kişisel hem de kültürel önemine dikkat çekti.

Kardeşlik vurgusu ve anı

Programda Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatındaki önemi hatırlatarak, "Siirt, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Hatırlarsanız, Siirt'te okuduğu bir şiir yüzünden yargılanmıştı ama sizler onu Siirt'ten Meclis'e taşıdınız. Gösterdiğiniz kardeşliği hiç unutmadık, unutmuyoruz. Bizler, iyi günde olduğu kadar kötü günde de birbirinin yanında durmaktan hiç vazgeçmeyen büyük bir aileyiz." dedi.

Konuşmasında katılımcıları Arapça selamlayan Erdoğan, geçen yılki buluşmanın ardından bugün de aynı samimiyet ve kardeşlik duygusunu yaşamanın sevincini paylaştığını ifade etti.

Siirt'in kültürel ve doğal zenginlikleri

Emine Erdoğan, Siirt'i "sarp dağların başına konmuş bembeyaz karları, kırmızıya bürünmüş nar bahçeleri ve yemyeşil fıstık ağaçlarıyla" tanımlayarak şehrin ortak sevda ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca Siirt'in din ve ilim insanları yetiştiren bir merkez olduğunu vurgulayarak Veysel Karani, İbrahim Hakkı ve Fakirullah Hazretleri gibi isimlere atıfta bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen "Işık Hadisesi"'ne değinen Erdoğan, bunun ilim, edep ve mananın buluştuğu bir mesaj taşıdığını söyledi.

Gastronomi ve turizm çağrısı

Siirt mutfağından örneklerin sunulduğu etkinlikte Emine Erdoğan, kentin gastronomik birikimine vurgu yaptı. Büryan, perde pilavı, kitel, cokat gibi lezzetlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtılabileceğini, bu ürünlerin gastro turizm motivasyonuna dönüştürülebileceğini belirtti.

Dokuma kültürü ve Türkiye Dokuma Atlası

Emine Erdoğan, Anadolu'nun binlerce yıllık dokuma kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla 2021'de Türkiye Dokuma Atlası Projesi'ni başlattıklarını hatırlattı. Bu kapsamda Siirt'e özgü şal şepik kumaşının kayıt altına alındığını ve uluslararası tanıtımının yapıldığını söyledi. Ayrıca el işlerine yönelik talebin arttığına dikkat çekerek Siirt dokumalarının modern tasarımlarla buluşturulmasının önemini vurguladı.

Etkinlikten notlar

Erdoğan, Siirt halk oyunları ekibinin gösterisini izledi; Siirt mutfağı ve yöresel ürünlerin bulunduğu stantları dolaştı. Konuşmasının ardından Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü tarafından halı hediye edildi. Programın sonunda dokuma tezgahında şal şepik kumaştan parça kesti ve aile fotoğrafı ile etkinlik sona erdi.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü, Siirt Vakfı Kadın Kolları Başkanı Selma Altınok ve çok sayıda Siirtli katıldı. Ayrıca Erdoğan'ın kıyafetinin, ince ve çok bükümlü çözgülerle, bez ayağı tekniğiyle dokunan Siirt dokuması şal şepik kumaşından hazırlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Siirt Vakfı himayesinde Sultangazi Belediyesi Nikah...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Siirt Vakfı himayesinde Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Siirtlilerle Buluşma" programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Siirt Vakfı himayesinde Sultangazi Belediyesi Nikah...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasankeyf'te Kano ve SUP Etkinliği: Batman Üniversitesi 100 Öğrenciyle
2
Erzincan'da Valilik Girişimiyle 2 bin 351 Öğrenciye Burs — 140 milyon lira
3
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
4
Bursa'da Dolmuş Durağına Yorgun Mermi İsabet Etti
5
Emine Erdoğan Siirtlilerle Buluşma'da: "Siirt, Cumhurbaşkanımızın Siyasi Dönüm Noktası"
6
Müeyyed Şaban: İsrail'in Batı Şeria Egemenliği 'Savaş İlanı'
7
Kayseri'de Eski Eşi Tarafından Tüfekle Vurulan Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor