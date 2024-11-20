Endonezya, BRICS'te Ortak Ülke Olma Davetini Kabul Etti

Endonezya'nın Moskova Büyükelçisi Jose Antonio Morato Tavares, ülkesinin BRICS'e "ortak ülke" olma davetini kabul ettiğini açıkladı. Tavares, Saint Petersburg merkezli TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, bu kararın "olumlu bir gelişme" olduğunu ifade etti.

Büyükelçi, söz konusu statü ile Endonezya'nın BRICS toplantılarına "ortak ülke" olarak katılacağını belirterek, ülkesinin bu rolde BRICS'in herhangi bir girişimine aktif olarak katılacağını ve katkıda bulunacağını kaydetti.

Kazan'da "Özgür ve Aktif" Dış Politika Vurgusu

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı. Bakan Sugiono, burada yaptığı konuşmada, "özgür ve aktif" dış politika ilkeleriyle uyumlu olduğu gerekçesiyle BRICS'e katılma niyetinde olduklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki zirve sonrası, grubun ortak ülkelerin yer alacağı bir liste üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu ülkelerin isimlerinin henüz açıklanmadığı bildirildi. TASS'ın haberine göre, ilk etapta bu ülkelere davet gönderilecek ve olumlu yanıtlar alındığında gerekli duyurular yapılacak.

BRICS Dünya Ekonomisinde Önemli Bir Yer Tutuyor

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001 yılında İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede literatüre girmiştir. Birliğin kuruluşu, ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek bir platform olarak Rusya'nın girişimleriyle 2009'da gerçekleşmiştir.

Güney Afrika'nın bir yıl sonra davet edilmesiyle BRICS ismiyle anılmaya başlayan bu birlik; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ile birlikte Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri de üye olarak kabul etmiştir. Bu yıl yeni ülkelerin katılımıyla BRICS'in toplam üye sayısı 9'a yükselmiştir ve örgüt, dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olmaya devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.