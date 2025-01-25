Endonezya ve Japonya'dan Deniz Suçlarıyla Mücadeleye Ortak Tatbikat

Endonezya ve Japonya'nın Ortak Tatbikatı

Endonezya ve Japonya, deniz suçlarıyla mücadele kapsamında önemli bir ortak tatbikat gerçekleştirdi. Antara News'ün bildirdiğine göre, tatbikat, Cakarta açıklarında yapıldı.

Tatbikatın Amaçları

Endonezya Deniz Güvenliği Ajansı ile Japonya Sahil Güvenliği tarafından düzenlenen bu tatbikat, deniz suçlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmeyi hedefliyor.

Tatbikat sırasında, iki ülkenin devriye gemileriyle şüpheli bir korsan gemisine müdahale senaryosu simüle edildi. Japonya Sahil Güvenliği'nden bir yetkili, bu tatbikatın amacının suçla mücadelede ve karasularının izlenmesinde iki taraf arasındaki işbirliğini güçlendirmek