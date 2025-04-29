Enfal Katliamı'nda Yakınlarını Kaybedenler Nugre Selman Cezaevi'nde Mezarlıkları Arıyor

Yıllar Sonra Kaybettiklerini Arıyorlar

Enfal Katliamı'nda ailelerinin izini ve mezarlarını arayanlar, Nugre Selman Cezaevi’nde duygusal anlar yaşıyor. 37 yıl önce Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla gerçekleştirilen bu katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri, halen yaşanan acıları unutamıyor.

Tanıklardan Yürek Burkan Anılar

Mussenna kentindeki Semave Çölü’nde bulunan Nugre Selman Cezaevi'ni ziyaret eden katılımcılar, acı dolu anılarını yeniden yaşıyor. Katliamda ailesinden 13 kişiyi kaybeden Dilhoş Osman Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Benim ailemin ve akrabalarımın hiçbir günahı yoktu. Keşke ben de onlarla birlikte olsaydım” ifadelerini kullandı.

Dört Bir Yanda Kaybedilen Canların Peşinde

Ayrıca, katliamın tanığı olan 12 yaşındaki Ali Ebubekir Ömer, Nugre Selman Cezaevi'nde yaşanan zor günleri anlattı. Ömer, “Burada hastalık veya açlıktan günde 13 veya 14 kişi ölüyordu” diyerek o karanlık günleri unutmamanın mümkün olmadığını vurguladı.

Fatma Hadi da yaşadığı acıları dile getirerek, “Herkesi götürmüşlerdi, kimsem kalmamıştı. Hangi kabrin onlara ait olduğunu bilmiyorum” dedi. Aynı şekilde, Hasibe Ali Ahmed, akrabalarının mezarlarını bulmak için mücadele ettiğini belirtti.

Enfal Katliamı'nın Unutulmaz Korkusuyla Yaşamak

Irak'ta 1980 ile 1988 yılları arasında gerçekleştirilen Enfal Operasyonları olarak bilinen bu katliamda yaklaşık 182 bin kişi hayatını kaybetmişti. Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde 4 bin 500 köyün yakılıp yıkıldığı bu dönem, pek çok insanın yaşamını derinden etkiledi.

Her yıl 14 Nisan’da Enfal Katliamı’nda hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenleniyor. Yakınları, kaybettiklerinin izini sürmeye ve onların hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı'nda ailelerini kaybedenler Nugre Selman Cezaevi'nde yakınlarının izini ve mezarlarını ararken, katliamın tanıkları ise burada yaşadıkları acı dolu anları akıllarından çıkaramıyor. Katliamın tanıkları ve hayatını kaybedenlerin aileleri, Enfal Katliamı'nın 37. yılı dolayısıyla güneydeki Musenna kentindeki katliamla sembolleşen Semave Çölü'ndeki Nugre Selman Cezaevi’ni ziyaret etti.

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı'nda ailelerini kaybedenler Nugre Selman Cezaevi'nde yakınlarının izini ve mezarlarını ararken, katliamın tanıkları ise burada yaşadıkları acı dolu anları akıllarından çıkaramıyor. Katliamın tanıkları ve hayatını kaybedenlerin aileleri, Enfal Katliamı'nın 37. yılı dolayısıyla güneydeki Musenna kentindeki katliamla sembolleşen Semave Çölü'ndeki Nugre Selman Cezaevi’ni ziyaret etti.