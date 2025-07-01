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Engelli Tenisçi Zeliha Aksak, Olimpiyat Hedefiyle Çalışıyor

Zeliha Aksak, babasının aracını satarak katıldığı turnuvada elde ettiği başarılarla ailesinin gururu oldu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 12:00
Engelli Tenisçi Zeliha Aksak, Olimpiyat Hedefiyle Çalışıyor

Antalya'da düzenlenen turnuvada babasının kamyonetini satarak katılan Engelli tenisçi Zeliha Aksak, olimpiyat hedefiyle antrenman yapıyor. Şırnaklı genç sporcu Zeliha Aksak (20), kalça kırığı ve skolyoz hastalığı sebebiyle sağ ayağının sol ayağından 7 santimetre kısa kalmasına rağmen tenis kariyerinde büyük adımlar atmaya devam ediyor.

Köy korucusu olan babası Sabri Aksak ve ev kadını annesi Meryem Aksak'ın 6 çocuğundan en büyüğü olan Zeliha, 2019 yılında tenise başladı. Tenis antrenörü Hüseyin Buğa ve okul müdürü İsmail Zeyrek'in desteğiyle %78 engel oranı ile spor hayatına adım atan Zeliha, günden güne kendisini geliştirerek 2020 yılında Antalya'daki turnuvaya katılma fırsatı buldu. Bu süreçte babası, Zeliha'nın hayallerini gerçekleştirmek için kamyonetini sattı.

Başarılı sporcu, 2021 yılında milli takıma seçilerek, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etti. Megasaray Open, MTA Open ve KrosMedical Open gibi önemli organizasyonlarda boy gösteren Zeliha, 2022'de Demirci ilçesinde gerçekleştirilen tekerlekli sandalye tenis turnuvasında üç kategoride birincilik elde etti. 2023 yılında ise junior kategorisinde dünya dördüncülüğünü kazanarak 18 yaş üstü dünya sıralamasında 52. sıraya yerleşmeyi başardı.

Zeliha Aksak, şu anki başarılarından elde ettiği gelirle ailesine de destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Minibüs satın alarak babasına yardımcı olan Zeliha, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Babasının Desteği ve Aile Gururu

Paralimpik tenisçi Zeliha Aksak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babama her zaman spora yönelmemde yardımcı oldu. İlk turnuvama katılmam için kamyonetini satması benim için çok değerliydi," dedi. Bu yıl Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığını belirten Zeliha, haftada 3 gün antrenman yaparak 2028 Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Aile Üzerindeki Motivasyon

Baba Sabri Aksak, kızının spor alanında elde ettiği başarılarla duyduğu gururu dile getirirken, "Kızım milli formayı giydiğinde hissettiğim mutluluk tarifsiz. Onun için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Zeliha'nın istekli olması, onu desteklememiz konusunda bizi ikna etti." dedi.

Anne Meryem Aksak ise, "Kızımın başarılarından dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz," şeklinde duygularını ifade etti.

Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği Şırnaklı engelli tenisçi Zeliha Aksak, olimpiyat...

Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği Şırnaklı engelli tenisçi Zeliha Aksak, olimpiyat hedefiyle çalışıyor. Aksak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği Şırnaklı engelli tenisçi Zeliha Aksak, olimpiyat...

Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği Şırnaklı engelli tenisçi Zeliha Aksak, olimpiyat hedefiyle çalışıyor. Aksak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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