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EPDK'dan Akedaş ve UEDAŞ'a 191 milyon TL para cezası!

EPDK, Akedaş ve UEDAŞ'ın mevzuata aykırı davranarak yatırımcıların önünü tıkadığını ve hak kaybına yol açtığını tespit etti. Bu durum, iki şirkete toplamda 191 milyon TL para cezasına mal oldu.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:34
EPDK'dan Akedaş ve UEDAŞ'a 191 milyon TL para cezası!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırımcılarına karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen ve hak kaybına neden olan Akedaş Elektrik ve Uludağ Elektrik'e toplamda 191 milyon lira para cezası verdi.

EPDK'nın açıklamasına göre, Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Şirketi (Akedaş), depolamalı önlisans başvuruları için dağıtım hattı kapasitesinin uygun olmadığını belirtmesine rağmen lisanssız projeler için kapasite tahsisi yaptı. Bu mevzuata aykırı işlem nedeniyle Akedaş'a 173 milyon Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulandı.

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) ise başvurular hakkında olumsuz bağlantı görüşü oluşturduktan sonra daha sonra aynı başvurular için olumlu bağlantı görüşü verdi. Bu mevzuata aykırı davranışı nedeniyle UEDAŞ'a 18 milyon Türk Lirası tutarında idari para cezası verildi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu cezanın dağıtım şirketleri için önemli bir ders olduğunu belirterek, "Dağıtım şirketlerinin ağır davranma ve farklı hesaplar yapma lüksü olamaz. Sorumluluğunu yerine getirmeyen, düzenlemelere aykırı davranan şirketler bedelini ağır ödeyecek." şeklinde konuştu. Yılmaz, bu cezanın ilk ve son olmasını umduğunu ifade etti.

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EPDK'dan Akedaş ve UEDAŞ'a 191 milyon TL para cezası!

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