Erakçi: 'Büyük İsrail' Hayali Uluslararası Barışa Tehdit

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 'Büyük İsrail' hayalinin tüm dünyayı tehdit ettiğini ve İİT toplantısının somut ittifaklar kurma fırsatı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:11
İİT toplantısı için uyarı: Sadece dayanışma yetmez, somut ittifak gerek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan'ın İngiltere merkezli Şarkul Avsat gazetesinde yayımlanan yazısında, "Büyük İsrail" hayalinin sadece bölgeyi değil tüm dünyayı tehdit eden bir varoluşsal tehlike olduğunu vurguladı.

Erakçi, önümüzdeki günlerde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısının İslam ülkeleri açısından tarihi bir dönüm noktası olması gerektiğini belirtti.

Erakçi yazısında: "Bu toplantı sadece Filistin halkıyla dayanışma mesajları ya da mevcut durumdan duyulan üzüntüyle sınırlı kalmamalıdır. İsrail'in saldırılarını durdurmak için bölgesel ve uluslararası düzeyde bir ittifak kurmak adına nadir fırsatlardan biridir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ötesine geçtiğini ve Suriye'yi parçalama amacı güttüğünü söyleyen Erakçi, Binyamin Netanyahu hükümetinin "doymak bilmez yayılmacı politikalarının" sadece Filistin için değil tüm İslam coğrafyası için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Erakçi ayrıca, bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında imzalanan Abraham Anlaşması'nın aldatıcı vaatler içerdiğini belirterek, bu tür yaklaşımların İslam dünyası için büyük zararlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

