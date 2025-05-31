Erbakan'dan Güçlü Mesaj: Müslüman Ülkeler Birleştirilmeli

Erbakan, Erzurum'da Önemli Mesajlar Verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Erzurum'un Palandöken ilçesindeki 4. Olağan İl Kongresinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erbakan, Gazze, Keşmir ve Doğu Türkistan'da yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Gazze, Keşmir, Doğu Türkistan kurtuluşa ermeden, bizim de rahat ve huzurlu olmamız mümkün değildir." dedi.

Müslüman Ülkelerin Zenginlikleri

Partisi aracılığıyla Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkesinin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Erbakan, bu ülkelerin sahip olduğu doğal kaynakların önemine değindi:

Dünyadaki petrolün 3'te 2'si Müslüman ülkelerin elinde.

Suyun yarıdan fazlası Müslüman ülkelerde bulunuyor.

Doğal gaz kaynaklarının yarısı bu ülkelerin kaynaklarından geliyor.

Uranyum kaynaklarının yüzde 40'ı yine Müslüman ülkelere ait.

Erbakan, bu stratejik zenginliklerin, zulme ve sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanılacağını ifade etti.

Ekonomi Üzerinde Durdu

Toplantıda Türkiye'nin en büyük probleminin ekonomi olduğunu belirten Erbakan, halkın %45'inin açlık, %80'inin ise yoksulluk sınırının altında yaşadığını vurguladı. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin üye kaydı bakımından Türkiye'nin 3. büyük partisi haline geldiğini dile getirerek, “İnşallah bu 650 bin üyeyi, 1 milyon, 2 milyon hedefine de ulaştıracağız.” sözlerini ekledi.

Kongrede Yönetim Değişikliği Yok

Kongrede mevcut başkan Ahmet Mustafaoğlu yeniden il başkanlığına seçildi. Erbakan, partinin ve Milli Görüşün iktidara ulaşması hedefini yineledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzurum'un Palandöken ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin 4. Olağan İl Kongresine katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzurum'un Palandöken ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin 4. Olağan İl Kongresine katıldı.