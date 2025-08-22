Erbaş'tan Eyüpsultan Hutbesi: Malazgirt, Büyük Taarruz ve Gazze İçin Dua

Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesinde milletin dönüm noktalarını ve güncel insani meseleleri vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eyüpsultan Camisi'ndeki cuma hutbesinde ağustos ayının Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz gibi dönüm noktalarını hatırlattı ve şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

Erbaş, camide hutbe irat ettikten sonra cuma namazını kıldırdı. Hutbede, caminin adını taşıyan Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin, Hazreti Muhammed'i Medine'ye hicretinde yedi ay misafir ettiği ve İstanbul'un manevi mimarı olduğu ifade edildi.

Erbaş, insanın dünyada bir imtihan için bulunduğunu unutmadan, ahireti hatırlayarak yaşaması gerektiğini ve çocukların bu bilinçle yetiştirilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca ibadetlerin bir yük değil, aksine bir lütuf olduğunu söyledi.

Hutbede gençlerin yetiştirilmesi, camilerin rolü, ahirete hazırlık, helal kazanç, kul hakkı, sabır, yardımlaşma ve güzel ahlak gibi konular ele alındı. Erbaş, ağustosun tarihî dönüm noktalarını hatırlatarak milletin bu değerleri yaşatmasının önemine dikkat çekti.

Erbaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yüce dinimiz İslam'ın yolundan, aziz ecdadımız Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'yu bize vatan kılmıştır. Büyük Taarruz ile Milli Mücadele ile de..."

Erbaş, ayrıca Gazze ve Filistin'de siyonist İsrail'in saldırıları ve soykırıma maruz kalanlar için dua etti.