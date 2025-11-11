Erciyes Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi Listesinde

Erciyes Kayak Merkezi, dünyaca ünlü derginin listesinde Türkiye'den seçilen tek merkez olarak dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasına girdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:00
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki turizmin lokomotifi Erciyes Kayak Merkezi, dünyaca ünlü magazin dergisinin 'Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri' listesinde dünyanın en iyi 25 merkezi arasına girdi.

Tek Türk Merkezi Olarak Öne Çıktı

Derginin bu yılki değerlendirmesinde, Türkiye'yi temsilen yalnızca Erciyes yer aldı. Listede Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkez bulunuyor. Editörler, 100'den fazla kayak merkezini pist kalitesi, şehir imkanları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterlerle değerlendirerek sıralamayı oluşturdu.

Değerlendirmede yetkililer, Erciyes'in modern lift sistemleri, 100 kilometreyi aşan pist uzunluğu, kar kalitesi, pist çeşitliliği ve çevre dostu uygulamaları ile dünyanın önde gelen merkezleriyle yarışır durumda olduğunu vurguladı.

Kayseri'nin Vizyonu ve Master Plan Başarı Getirdi

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'in 'artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarından biri haline geldiğini' belirtti. Elcuman, bu başarının Erciyes Master Planı ile yıllardır planlı, sürdürülebilir ve uluslararası standartlarda yürütülen yatırımların sonucu olduğunu ifade etti.

Bu başarı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar önce başlattığı Erciyes Master Planı ile hedeflenen noktaya ulaşıldığını ve Erciyes'in vizyonunun uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu açıkça ortaya koyuyor.

