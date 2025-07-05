Erdem Bayazıt, Vefatının 17. Yılında Anıldı

Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Erdem Bayazıt, vefatının 17. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen anma töreninde, şair için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın Açıklamaları

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, anma törenine katılarak Bayazıt'ın edebi kişiliği ve toplumsal rolü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bıyıklı, Erdem Bayazıt'ın sadece bir şair değil, aynı zamanda hakikatin peşinden giden ve toplumsal mücadeleye öncülük eden bir isim olduğunu vurguladı.

Bıyıklı, “Bayazıt, bir medeniyet savaşçısı ve tarihin akışında doğru yerde durmuş bir dava insanıdır” diyerek onun ededi mirasının genç kuşaklara önemli bir yol gösterici sunduğunu belirtti. Bayazıt'ın kaleminden çıkan şiirlerin milletin derin hafızasına dokunduğunu ifade etti.

Erdem Bayazıt ve Şiir Anlayışı

Bıyıklı, Bayazıt'ın Türk edebiyatında önemli bir yer edindiğini belirterek, “Erdem Bayazıt, yalnızca bireysel duyguları değil, milletin, ümmetin ve insanlığın ortak vicdanını yansıtan bir şairdir. Kendi sesini bulmuş ve şiirinin vadisini açmış bir sanatçıdır” dedi.

Bayazıt'ın eserlerinin, Türkiye'nin yakın tarihine ve Müslüman coğrafyanın sancılarına bir çığlık niteliği taşıdığını dile getiren Bıyıklı, onun sadece bireysel bir yalnızlık değil, toplumsal bir bellek oluşturduğunu vurguladı.

Bayazıt'ın Mirası

Mahmut Bıyıklı, “Erdem Bayazıt aramızdan fiziken ayrıldı ama mısraları hala zamanın derinliklerinde yankılanıyor. Bizlere düşen, onun şiirindeki ruhu anlamak, fikir dünyasındaki mücadele ahlakını kuşanmak ve medeniyet iddiamızdan asla vazgeçmemektir” ifadelerini kullandı.

TYB olarak, Erdem Bayazıt'ın edebiyatımıza katkı sunmuş bir öncü olarak asla unutulmayacağına dikkat çeken Bıyıklı, vefat eden şairlere Allah'tan rahmet diledi ve hatırasını hürmetle andıklarını sözlerine ekledi.

Edebiyat çevrelerince "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan, Türk şiirinin önemli isimlerinden Erdem Bayazıt, vefatının 17. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen anma töreninde, şair için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Edebiyat çevrelerince "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan, Türk şiirinin önemli isimlerinden Erdem Bayazıt, vefatının 17. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen anma töreninde, şair için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.