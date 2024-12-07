Erdoğan, 6 Şubat Depremleri Sonrası Eleştirilere Yanıt Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremler Sonrası Hayal Kırıklığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrasında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Erdoğan, ‘Erdoğan bu enkazın altında kalır’ diyen kifayetsizlere karşı, hayal kırıklığını sürdürdüklerini ifade etti.

Erdoğan, bu süreçte yaşanan zorluklara rağmen, Türkiye’nin dayanışma ruhuyla yaraları sarmaya devam ettiğini vurguladı. Depremlerin ardından yapılan kurtarma ve yardım çalışmalarına dikkat çekerek, hedeflerinin milletin güvenini yeniden kazanmak olduğunu belirtti.

Deprem Bölgesinde Yapılan Çalışmalar

Şehirlerin yeniden inşası konusunda hızla ilerleme kaydedildiğini, bu kapsamda birçok projenin hayata geçirileceğini dile getiren Erdoğan, yaşanan acıların asla unutulmayacağını vurguladı.

Erdoğan’ın yaptığı bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı buldu. Deprem felaketi sonrası sergilenen liderlik ve krize müdahale biçimi, pek çok kesim tarafından takdirle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.