Erdoğan: Ana muhalefet Mahkemeler ve Siyasete Baskı Kurmaya Çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ana muhalefet) Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerine baskı kurmaya çalışıyorlar, onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar."

Erdoğan, muhalefetin tutumunu mahkemeler ve siyaset üzerine baskı kurma çabası olarak nitelendirdi ve bu yaklaşımın ters teptiğini ifade etti.

Erdoğan'ın sözleri, muhalefet ile iktidar arasındaki tartışmanın merkezi konularından biri olan yargı ve siyasi baskı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.