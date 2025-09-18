Erdoğan Beştepe Kura Törenine Katılacak; Abbas Külliye'de Resmi Törenle Karşılanacak

Erdoğan'ın Bugünkü Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

Beştepe Kura Töreni

Tören, şehit yakınları ve gazilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesine ilişkin kura sürecini kapsayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Mahmud Abbas'ın Resmi Karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından Abbas onuruna akşam yemeği verilecek.

