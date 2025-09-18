Erdoğan Beştepe Kura Törenine Katılacak; Abbas Külliye'de Resmi Törenle Karşılanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de şehit yakınları kura törenine katılacak; Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayıp onuruna akşam yemeği verecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 03:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 03:28
Erdoğan Beştepe Kura Törenine Katılacak; Abbas Külliye'de Resmi Törenle Karşılanacak

Erdoğan'ın Bugünkü Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

Beştepe Kura Töreni

Tören, şehit yakınları ve gazilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesine ilişkin kura sürecini kapsayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Mahmud Abbas'ın Resmi Karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından Abbas onuruna akşam yemeği verilecek.

Program detayları: (Ankara/14.00/15.30/15.45/17.00)

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bağcılar'da Bekçi Uğur Gölçek'in Şehit Edilmesi: 5 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
2
Sen Nehri'nin Temizliği Tartışılıyor
3
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail Hapishanelerinde Elektroşok ve Plastik Mermi Kullanımı Artıyor
4
Gündem Özeti 18 Eylül 2025: TBMM, Kırgızistan Temasları ve TEKNOFEST
5
Powell: 50 baz puan indirim için "yaygın destek" yok — Fed 25 baz puan düşürdü
6
Sardinya, İtalya'da 'Tıbbi Yardımla Ölüm' Yasasını Onaylayan İkinci Bölge

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa