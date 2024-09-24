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Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile KKTC'nin Tanınması Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasının Ada'daki sorunlara kalıcı çözüm getirebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:59
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile KKTC'nin Tanınması Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin uluslararası alanda tanınmasının, Adada kalıcı bir çözüm sağlamak için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Geçmişten Günümüze KKTC'nin Durumu

Erdoğan, Ada'daki mevcut gerçekleri dikkate almanın, çözümün anahtarı olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda, KKTC'nin tanınmasının gerekli olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, uluslararası toplumun bu durumu göz önünde bulundurmasının önemine işaret etti.

Gelecek Adımları

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, both liderlerin, Adada barış ve istikrarın sağlanması için iş birliği yapma konusundaki kararlılığını dile getirdiği belirtildi.

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