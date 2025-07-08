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Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında evlilik hazırlığındaki çiftler için yeni reform müjdelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 12:26
Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Erdoğan'dan Aile Yılı'nda Tarihi Reform Müjdesi

Türkiye'de evlilik hazırlığı yapan milyonlarca çift ve aile için tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine önemli bir genelge gönderdi.

Reform Paketinin Amaçları

Evliliği teşvik etmek, aile kurumunu güçlendirmek ve düğün masrafları altında ezilen vatandaşlara nefes aldırmak amacıyla hazırlanan bu yeni düzenlemeler; nikah ücretlerinden düğün masraflarına, maddi desteklerden doğum yardımlarına kadar bir dizi devrim niteliğinde yenilik içeriyor. İşte, çiçeği burnunda çiftlerin ve ailelerin yararına sunulan bu tarihi kararların detayları...

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Nikah Ücretlerinde Değişiklik

Evliliğe atılan ilk adım olan nikah törenleri, artık çiftler için bir maliyet kalemi olmaktan çıkacak. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, belediyeler tarafından alınan nikah ücretlerinin asgari seviyelere, hatta sembolik rakamlara çekilmesi yönünde net bir talimat yer aldı. Ayrıca, evlenecek çiftlerin kamuya ait sosyal tesislerden, salonlardan ve misafirhanelerden uygun koşullarla yararlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması zorunlu kılındı.

Devlet Desteği ile Yeni Destek Paketleri

2025 Aile Yılı kapsamında atılan en somut adımlardan biri, yeni evlenecek çiftlere yönelik mali destek mekanizmalarının güçlendirilmesi oldu. Özellikle ekonomik durumu sınırlı olan çiftler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) başta olmak üzere ilgili kamu kurumları devreye girecek. Bu kurumlar üzerinden, beyaz eşyadan mobilyaya, kira yardımlarından kuruluş masraflarına kadar geniş bir yelpazede maddi destek sunulacak.

Yeni Doğum Yapan Anneler için Destekler

Genelgedeki yenilikler, sadece evlilik süreciyle sınırlı kalmıyor. Aile yapısını güçlendirmeyi amaçlayan paket, doğum sonrası destekleri de kapsıyor. Yeni doğum yapan annelere sağlanan nakdi ve ayni yardımların arttırılması hedefleniyor. Ayrıca, çocuk gelişimini destekleyecek projeler ve eğitim programlarına önem verilecek. Hamile kadınların kamu hizmetlerinden (hastaneler, belediyeler, bankalar) öncelikli olarak yararlanmasına olanak tanıyacak düzenlemeler de mevcut.

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