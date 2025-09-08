Erdoğan: Eğitimde 'Aile' ve 'Yeşil Vatan' Teması — 'Her Çocuk Bir Fidan'

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde ana temanın aile ve yeşil vatan olduğunu açıkladı; okullarda 'Her çocuk bir fidan, ilk ders Yeşil Vatan' etkinlikleri düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:36
Erdoğan: Eğitimde 'Aile' ve 'Yeşil Vatan' Teması — 'Her Çocuk Bir Fidan'

Erdoğan: Eğitimde 'Aile' ve 'Yeşil Vatan' Teması

Okullarda 'Her çocuk bir fidan, ilk ders: Yeşil Vatan' etkinliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim çalışmalarıyla ilgili çerçeveyi belirten önemli bir açıklama yaptı.

"Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi.Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek"

Açıklamada, aile ve yeşil vatan temalarının eğitim programlarının merkezine alındığı ve okullarda bu doğrultuda etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi.

Erdoğan'ın açıklaması, eğitim müfredatının toplumsal değerler ve çevre bilinci üzerinde yoğunlaşacağını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret
2
Yılmaz 2026-2028 Orta Vadeli Programı Açıkladı: Tek Haneli Enflasyon Hedefi
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
5
BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu Cenevre'de başladı: Volker Türk'ten İsrail'e uyarı
6
Uraloğlu: 'Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı' Eylül Sonunda Açılacak
7
Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat