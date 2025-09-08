Erdoğan: Eğitimde 'Aile' ve 'Yeşil Vatan' Teması — 'Her Çocuk Bir Fidan'

Erdoğan: Eğitimde 'Aile' ve 'Yeşil Vatan' Teması

Okullarda 'Her çocuk bir fidan, ilk ders: Yeşil Vatan' etkinliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim çalışmalarıyla ilgili çerçeveyi belirten önemli bir açıklama yaptı.

"Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi.Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek"

Açıklamada, aile ve yeşil vatan temalarının eğitim programlarının merkezine alındığı ve okullarda bu doğrultuda etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi.

Erdoğan'ın açıklaması, eğitim müfredatının toplumsal değerler ve çevre bilinci üzerinde yoğunlaşacağını gösteriyor.