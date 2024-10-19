Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Konuştu

İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki muhtarlar buluşmasında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Halk İradesinin Önemi

Erdoğan, elitist zihniyetin muhtarlar aracılığıyla halk iradesi karşısında diz çökmesini önemli bir kazanım olarak nitelendirdi. "Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Muhtarlar, demokrasinin temel yapı taşlarındandır," ifadelerini kullandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması

Toplantıda Erdoğan, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, "İstanbul ve 81 vilayetteki muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, ebediyete intikal eden muhtarları da rahmetle yad ediyorum," dedi.

Seçimlerdeki Değişimler

31 Mart Yerel Seçimleri'nde hem belediyelerde hem de muhtarlıklarda değişim yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Görevi devreden muhtar kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor, yeni seçilen kardeşlerime üstün başarılar diliyorum," ifadesini kullandı.

Muhtarlarla Sürekli İletişim

Erdoğan, muhtarların hizmet mücadelesinde yanında olacaklarını vurguladı. "Devletin zirvesinin kapılarını muhtarlarımıza açtıkça bu hava dalga dalga yayıldı. Kamu kurumlarının kapıları sizlere tüm Türkiye'de açıldı," dedi.

Muhtarların Değeri Anlaşıldı

Erdoğan, muhtarların yaptığı işlerin gerçek değerinin artık anlaşıldığını belirtirken, elitist zihniyetin muhtarlar karşısındaki tutumunun değiştiğini dile getirdi. "Muhtarlar, halk iradesinin birer temsilcileri olarak büyük bir öneme sahiptir," şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'deki bir otelde düzenlenen İstanbul Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı. Program sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'deki bir otelde düzenlenen İstanbul Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı. Program sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'deki bir otelde düzenlenen İstanbul Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı. Program sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'deki bir otelde düzenlenen İstanbul Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı. Program sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'deki bir otelde düzenlenen İstanbul Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı. Program sonunda toplu fotoğraf çektirildi.