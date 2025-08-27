DOLAR
41,04 0%
EURO
47,69 0,33%
ALTIN
4.470,42 0,06%
BITCOIN
4.593.781,36 -0,53%

Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü Bölgenin Öncü Savunma Teknoloji Merkezi Olacak

Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü, 585 bin m² kapalı ve 132 bin m² üretim alanıyla bölgenin önde gelen savunma teknoloji merkezlerinden biri olacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:06
Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü Bölgenin Öncü Savunma Teknoloji Merkezi Olacak

Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü Bölgenin Öncü Savunma Teknoloji Merkezi Olacak

Üs 585 bin metrekare kapalı, 132 bin metrekare üretim alanına sahip olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulbey Projesi ile ilgili açıklamasında, "Oğulbey Teknoloji Üssü, 585 bin metrekare kapalı, 132 bin metrekare üretim alanıyla bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın vurguladığı proje, hem araştırma-geliştirme hem de yüksek teknoloji üretim kapasitesini bir araya getirmeyi hedefliyor. Üssün 585 bin metrekare kapalı alan ve 132 bin metrekare üretim alanı büyüklüğü, yatırımların ve üretim hacminin önemine işaret ediyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının bölgedeki savunma sanayii ekosistemini güçlendireceğini, işbirlikleri ve yerli üretimi teşvik edeceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Oğulbey Teknoloji Üssü'nün stratejik önemi ve kapasitesine dikkat çekti.

Oğulbey Teknoloji Üssü ifadesiyle tanımlanan projede, ileri teknoloji üretim altyapısı ve Ar-Ge merkezlerinin ön plana çıkacağı vurgulanıyor. Projenin bölgesel ve ulusal savunma sanayii hedefleriyle uyumlu çalışacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
2
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
4
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
5
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
6
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada
7
Şanlıurfa Haliliye'de İş Yerinde Yangın Hasara Yol Açtı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi