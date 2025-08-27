Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü Bölgenin Öncü Savunma Teknoloji Merkezi Olacak

Üs 585 bin metrekare kapalı, 132 bin metrekare üretim alanına sahip olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulbey Projesi ile ilgili açıklamasında, "Oğulbey Teknoloji Üssü, 585 bin metrekare kapalı, 132 bin metrekare üretim alanıyla bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın vurguladığı proje, hem araştırma-geliştirme hem de yüksek teknoloji üretim kapasitesini bir araya getirmeyi hedefliyor. Üssün 585 bin metrekare kapalı alan ve 132 bin metrekare üretim alanı büyüklüğü, yatırımların ve üretim hacminin önemine işaret ediyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının bölgedeki savunma sanayii ekosistemini güçlendireceğini, işbirlikleri ve yerli üretimi teşvik edeceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Oğulbey Teknoloji Üssü'nün stratejik önemi ve kapasitesine dikkat çekti.

Oğulbey Teknoloji Üssü ifadesiyle tanımlanan projede, ileri teknoloji üretim altyapısı ve Ar-Ge merkezlerinin ön plana çıkacağı vurgulanıyor. Projenin bölgesel ve ulusal savunma sanayii hedefleriyle uyumlu çalışacağı bildirildi.