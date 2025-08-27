Erdoğan: Savunma sanayi sistemlerimizi dost ve müttefiklerin kullanımına sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayine ilişkin politikasını açıklarken paylaşım ve diplomasi vurgusu yaptı.

Erdoğan, konuya ilişkin sözlerinde şunları söyledi: "(Savunma sanayi) Sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor, diplomatik etkinliğimizi artırıyoruz".

"Sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor" ifadesiyle paylaşıma, "diplomatik etkinliğimizi artırıyoruz" vurgusuyla ise bu adımların dış politika hedefleriyle bağlantısına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, savunma sanayii ürünlerinin uluslararası işbirliği ve diplomasi aracı olarak kullanılacağına işaret ediyor.