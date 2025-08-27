DOLAR
Erdoğan: Savunma sanayi sistemlerimizi dost ve müttefiklerin kullanımına sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi sistemlerinin dost ve müttefiklerin kullanımına sunulduğunu ve bunun diplomatik etkinliği artırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayine ilişkin politikasını açıklarken paylaşım ve diplomasi vurgusu yaptı.

Erdoğan, konuya ilişkin sözlerinde şunları söyledi: "(Savunma sanayi) Sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor, diplomatik etkinliğimizi artırıyoruz".

"Sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor" ifadesiyle paylaşıma, "diplomatik etkinliğimizi artırıyoruz" vurgusuyla ise bu adımların dış politika hedefleriyle bağlantısına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, savunma sanayii ürünlerinin uluslararası işbirliği ve diplomasi aracı olarak kullanılacağına işaret ediyor.

