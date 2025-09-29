Erdoğan: Siyonist Lobinin Baskılarına ve İç Tetikçilere Boyun Eğmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel Siyonist lobinin baskılarına ve içimizdeki tetikçilerin karalama kampanyalarına boyun eğmediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net ve sert mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada dış ve iç odakların baskı ve karalama girişimlerine karşı kararlı duruşunu ortaya koydu.

"Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına 'eyvallah' ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz"

Erdoğan'ın sözleri, dış güçlerin ve içerideki muhalif unsurların iddialarına karşı verilen güçlü bir tepki olarak değerlendirildi. Açıklama, siyasi gündemde tartışma yaratacak ifadeler içeriyor.

Vurgu: Cumhurbaşkanı, ülke ve toplum çıkarlarına yönelik dış müdahalelere ve iç karalama çabalarına karşı direniş mesajı verdi.

