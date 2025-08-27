Erdoğan: 'Son 23 Yılda Birlikte Sırt Sırta Verdik' — Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde önemli mesajlar verdi. Törende, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının her mensubuna selam ve sevgilerini iletti.

"Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir, beraber olduk, sırt sırta verdik. Sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık."

Tören ve tebrikler

Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında devletin bekası ve milletin huzuru için görev yapan güvenlik güçlerine başarı dileklerini iletti. Zorlu ve nitelikli eğitim sürecini tamamlayan gençleri canı gönülden tebrik etti ve eğitimi veren hocalara ile komutanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, ailelerin fedakârlığına dikkati çekerek mezunların sevincine ortak olduğunu vurguladı: "Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanına ortak olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum."

Mezun sayıları ve vurgular

Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi mezunlarına ilişkin şu rakamları paylaştı: 881'i subay, 4 bin 130'u astsubay olmak üzere toplam 5 bin 11 mezun. Ayrıca akademide öğrenim gören 15 misafir subayın da mezuniyet heyecanına katıldı.

Dereceye giren ve diplomalarını alan tüm subay ve astsubayları tebrik eden Erdoğan, üniformalarını vakar, cesaret ve sorumlulukla kuşanan gençlerin alınlarından öptüğünü söyledi: "Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir. Şu tablo, Türkiye'nin güvenlik duvarıdır."

Teşkilatın farklı birimlerinde görev alacak mezunlara meslek hayatlarında başarı dileyen Erdoğan, misafir subaylardan memleketlerine döndüklerinde selam götürmelerini rica etti.

Tarihsel vurgular ve tehditlere karşı direniş

Türkiye'nin köklü geçmişine işaret eden Cumhurbaşkanı, milletin asırlardır barış, huzur ve adaletin sancaktarı olduğunu hatırlattı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bu aziz millet, binlerce yıllık köklü, güçlü ve şerefli bir maziye sahiptir. Bizler Anadolu'ya dün gelmedik, tarih sahnesine de dün çıkmadık."

Erdoğan, geçmişte ülkeyi zayıflatmaya yönelik girişimlere ve içteki yapılanmalara değinerek, özellikle 17-25 Aralık sürecini, 15 Temmuz darbe girişimini ve "40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanları" hatırlattı. Tüm bu saldırıların sarsılmaz iman ve iradeyle püskürtüldüğünü kaydetti ve şehit ile gazilerin emanetine sahip çıkıldığını vurguladı.

