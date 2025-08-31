Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için vazgeçilmez

Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunu ve Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü eyleme karşı durulacağını vurguladı.