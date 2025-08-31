Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için vazgeçilmez
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda Türkiye'nin net tutumunu tekrar vurguladı. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunu belirtti.
Erdoğan, ayrıca Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü eylemin karşısında konumlanıldığını ifade etti ve bölgedeki istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı'nın sözleri, Türkiye'nin Suriye politikası ve bölgesel güvenlik yaklaşımına ilişkin kararlı duruşunu özetliyor.