DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.455.783,45 0,19%

Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için vazgeçilmez

Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunu ve Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü eyleme karşı durulacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:03
Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için vazgeçilmez

Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için vazgeçilmez

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda Türkiye'nin net tutumunu tekrar vurguladı. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Erdoğan, ayrıca Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü eylemin karşısında konumlanıldığını ifade etti ve bölgedeki istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı'nın sözleri, Türkiye'nin Suriye politikası ve bölgesel güvenlik yaklaşımına ilişkin kararlı duruşunu özetliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
2
Ağrı'da Deneme Çörek Otu Hasadı: Dekara 100 Kg Verim
3
Erdoğan Şi Cinping ile Görüştü: Şanghay Zirvesi Marjında Kritik Temas
4
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
5
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
6
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti
7
Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta