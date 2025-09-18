Erdoğan: Tahriklere Kapılmadan Kutlu Yürüyüşümüze Kararlı Devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahriklere kapılmadan birlik ve kardeşliğe sıkı sarılarak kutlu yürüyüşe kararlı şekilde devam edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik ve uyarı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke gündemine ilişkin açıklamasında toplumsal dayanışma ve dirence dikkat çekti. Konuşmasında hem uyarıda bulundu hem de kararlılık vurgusu yaptı.

Sözleri:

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Tahriklere kapılmadan kararlı şekilde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.Ebedi kardeşliğimize, birlik beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak oyunları bozacağız"

Erdoğan, açıklamasında tahriklere kapılmama çağrısı yaparken, ebedi kardeşlik ve birlik beraberlik vurgusunu ön plana çıkardı. Mesajında, toplumsal bütünlüğün korunmasının önemine işaret ederek dış ve iç yönelimli provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.

Bu ifadeler, hükümet politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ve toplumun dayanışma içinde hareket etmesinin gerekliliğini yeniden ortaya koydu.

