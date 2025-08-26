Erdoğan: Türkiye Sınır Ötesindeki Kardeşler İçin 'En Güvenli Liman'

Cumhurbaşkanı'nın dayanışma vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'miz aynı zamanda sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözü, Türkiye'nin bölgesel dayanışma ve sorumluluk yaklaşımına dikkat çekiyor.

Önemli mesaj: Erdoğan, sınır ötesindeki kardeşlere yardım ve güven sağlama konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

Bu ifade, hükümetin dış politika söyleminde insan odaklı yardım ile koruma önceliğini öne çıkaran güçlü bir beyanat niteliği taşıyor.