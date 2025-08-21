DOLAR
Erdoğan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Barış Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:27
Görüşmede güçlü ev sahipliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın açıklaması, Türkiye'nin bölgesel barış süreçlerine destek verme yönündeki tutumunu vurguladı.

Türkiye'nin bu teklifinin, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelere katkı sağlayabilecek bir adım olduğu belirtildi.

