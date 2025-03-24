Erdoğan: Vandalların Saldırıları İçin Muhalefeti Sorumlu Tutuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vandalizmin sorumlusunun ana muhalefet lideri ve ekipleri olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:06
Erdoğan: Vandalların Saldırıları İçin Muhalefeti Sorumlu Tutuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan vandalizm olayları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı kırılan esnafımızın, zarar verilen kamu malının tek sorumlusu ana muhalefet lideri ve şürekasıdır" ifadelerini kullandı.

Olayların Arka Planı

Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, bu tür eylemlerin açıklanabilir olmadığını ve toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirtti. Saldırıların, halkın güvenliği için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli yer tutarken, muhalefet cephesinden de karşı açıklamalar gelmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Nijerya'nın Zamfara Eyaletinde Silahlı Saldırı: 10 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Soruşturmasına Sert Tepki
4
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
5
Erdoğan'dan Marjinal Sol Örgütlere Sert Uyarı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar: Yolsuzluk İddialarına Tepki
7
Trump Yönetiminden Yüksek Mahkemeye İşten Çıkarılanların Yeniden İstihdamı İçin Durdurma Talebi

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı