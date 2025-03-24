Erdoğan: Vandalların Saldırıları İçin Muhalefeti Sorumlu Tutuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan vandalizm olayları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı kırılan esnafımızın, zarar verilen kamu malının tek sorumlusu ana muhalefet lideri ve şürekasıdır" ifadelerini kullandı.

Olayların Arka Planı

Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, bu tür eylemlerin açıklanabilir olmadığını ve toplumsal huzuru tehdit ettiğini belirtti. Saldırıların, halkın güvenliği için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli yer tutarken, muhalefet cephesinden de karşı açıklamalar gelmesi bekleniyor.