Erken emeklilikte prim tablosu değişti! 5-7-10 yılınız size kalacak

Erken emekli olmak isteyenler için yeni tablo yayınlandı. Türkiye'de emeklilik sistemi değişiklik gösterirken yeni düzenleme sonrasında eksik prim günleri olanlar için avantaj sağlandı.

Erken emeklilikte prim tablosu değişti! 5-7-10 yılınız size kalacak
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2024 yılı emeklilik hedefi oluşturulurken SSK ve Bağkur üzerinde sosyal güvenlik kurumunda yeni düzenleme başlatıldı. Türkiye, özellikle prim eksikliği yer alan vatandaşlara fırsat yakalarken prim gün sayısı ve yaş şartında farklılığa gidildi.

BAĞKURLULARA PRİM İNDİRİMİ
EYT üzerinde emeklilik dilekçesi veremeyen Bağkurlular için bakanlık tarafından yeni düzenleme oluşturuldu. EYT'de geçerli olacak 9 bin prim gün şartında bağkurlular için 7200 gün olarak belirlendi. Bağkur ve SSK üzerinde prim eşitlemesi yapılacağı müjdesi verildi.
erken emekllilikte son surum
Meclis genel kurulunda oylama yapılarak düzenlemenin kabul edilmesiyle beraber sgk ve bağkurlular arasında fark ortadan kaldırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar için düzenleme olduğunu ve meclise sunulduğunun bilgisini verdi. En geç Şubat ayıyla beraber kararın açıklanması bekleniyor. Meclis, 16 Ocak’ta yeniden çalışmaya başlayacak ve gündemde torba yasa maddeleri bulunacak. Öncelikli olarak ele alınacak maddeler arasında bağ-kurlular için prim indirimi uygulanacak.

5 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA ŞANSI
Düzenlemeyle beraber bağkurlular 1800 gün prim indiriminden faydalanırken tam 5 yıl içerisinde erken emeklilik fırsatı verildi. SGK'lılar prim gün sayısında 7200 güne çıkarılırken daha adil ve kapsayıcı yapı kazandırılması hedeflendi.

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