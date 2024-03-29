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Eros’un katiline verilen cezaya başsavcılıktan itiraz geldi

İstanbul Başakşehir’deki bir sitede bulunan asansörde, İbrahim Keloğlan isimli şahıs tarafından işkence ile öldürülen kedi Eros’un katiline 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Savcılık ise cezayı az bulduğu için karara itiraz etti.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 18:06
Eros’un katiline verilen cezaya başsavcılıktan itiraz geldi

Başakşehir’de bir sitenin asansöründe Eros adındaki kediyi işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan için “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak savcılık, Eros’un katiline verilen cezayı yetersiz bularak itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilen dilekçede, sanığın kedinin kaçmasını engellediğinden, kediyi ısrarla tekmelediğinden ve sürekli olarak öldürmeye teşebbüs etme eylemini sürdürdüğünden bahsedildi.

Savcılık tarafında sunulan dilekçede, verilen cezanın Hayvanları Koruma Kanunu’nun 1. maddesine dayanılarak, sanığa üst hadden hapis cezası verilmesi gerektiği, verilen ‘2 yıl 6 ay’lık cezanın ise yetersiz olduğu ve bu cezanın kamusal vicdana uygun olmadığı da belirtildi.

Savcılık dilekçeyle, sanık için mahkeme tarafından üst hadden ceza verilmesini, TCK 62. Maddesinin uygulanmasını, karar kesinleşinceye kadar serbest bırakılan sanığın tutuklanmasını talep etti.

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