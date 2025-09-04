Ersoy Artvin'de: Artvin'in Turizm Potansiyelini Master Plan ile Güçlendireceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Artvin'de Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Turizm Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini anlattı. Ersoy, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin tanımını hatırlattı: "Tabiatı güzel, havası güzel, insanı başka güzel Artvin."

Artvin'in Doğa, Kültür ve Gastronomi Zenginlikleri

Ersoy, Artvin'in Kafkasör Yaylası, Karagöl, Borçka, Çoruh Nehri, Deliklikaya Şelalesi ve Kaçkar Dağları gibi doğa harikaları ile ormanları, bitki çeşitliliği ve yaban hayatıyla öne çıktığını vurguladı. Ayrıca şehirdeki yöresel lezzetler, folklor, tarihi yapılar ve kültürel çeşitliliğin Artvin'i önemli bir kültür ve gastronomi hazinesi haline getirdiğini söyledi.

Turizmde Yönetim ve Strateji

Ersoy, turizm potansiyelinin tek başına yeterli olmadığını; bunun en doğru ve etkin şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti. Bakanlık olarak bu bakış açısını yaygınlaştırmak için toplantılardan somut sonuçlar çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

2025 Gelirleri ve Hedefler

Turizmi stratejik sektör ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası belirledikleri yeni yol haritasına dikkat çeken Ersoy, turizm alanındaki ivmeyi şöyle paylaştı: "2025 yılının ilk 6 ayında 25,8 milyar dolar gelir elde ettik. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

Şehir Tanıtımı ve Dijital Strateji

Ersoy, şehirlerin rekabet ettiği yeni dönemde Artvin'in tanıtımı için Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yürütülen çalışmalara değindi. 2024'te düzenlenen etkinlikler, Go Türkiye platformunda Artvin içeriğinin hazırlanması, sosyal medya paylaşımları ve CNN International'da yayınlanan Next Big Trip programındaki yerel tanıtımları örnek gösterdi.

Master Plan, Restorasyon ve Altyapı Çalışmaları

Bakan Ersoy, 2016'da hazırlanan Turizm Master Planı'nın hızlı şekilde güncelleneceğini ve planların 2026'nın ortalarına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Sahil bandında plaj çalışmaları yürütüldüğünü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışması tamamlanınca bölgeye ücretsiz halk plajı tahsis edileceğini belirtti. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 2027'de restorasyon hedefiyle tescilli camilerin röleve ve uygulama projelerinin gelecek yıl tamamlanacağını açıkladı.

Sürdürülebilir Turizm ve Yerel İş Birliği Çağrısı

Ersoy, Artvin'in korunmuş doğasının planlı şekilde turizm ve eko turizm kapsamında değerlendirileceğini, yaylaların nitelikli turizm için yerel yönetimlerle birlikte geliştirileceğini vurguladı. Bakan, şehirde daha fazla turistin gelmesi hâlinde asıl kazananın Artvin ve Artvinliler olacağını belirterek ortak hedefler doğrultusunda birlik çağrısı yaptı.

Veda ve Katılımcılar

Kapanışta Ersoy, "Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" sözleriyle birlik mesajı verdi. Toplantıya Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve diğer ilgililerin katıldığı, Ersoy'un programı kapsamında Artvin Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret ettiği bildirildi.

