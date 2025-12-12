DOLAR
Ertuğrul Aslan: Niğde'yi Ulusal Ekrana Taşıyan Şehir Tiyatrosu Yönetmeni

Ertuğrul Aslan, Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile 300 öğrenci, 15 bin seyirci ve birçok dizi-filmdeki rolleriyle kentin adını Türkiye çapında duyuruyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:49
Ertuğrul Aslan: Niğde'yi Ulusal Ekrana Taşıyan Şehir Tiyatrosu Yönetmeni

Ertuğrul Aslan Niğde'yi Ulusal Arenada Temsil Ediyor

Ertuğrul Aslan, Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu'nun yönetmeni olarak hem sahnedeki başarıları hem de ulusal televizyon ekranlarındaki rolleriyle Niğde'nin adını ülke çapında duyurmaya devam ediyor. Disiplinli çalışması, güçlü sahne duruşu ve etkileyici oyunculuk performansı ile hem ekip arkadaşlarına ilham kaynağı oluyor hem de gençlere yol gösteriyor.

Televizyon ve Sinema Rolleri

Aslan, son yıllarda yer aldığı yapımlarla izleyicinin hafızasında yer edindi. Ünlü yapımlarda canlandırdığı karakterler şunlar: Gönül Dağı dizisinde 'Taci', Kara Tahta dizisinde 'Musti', Ateş Kuşları dizisinde 'Halil', Kara Ağaç dizisinde 'Kamil', Arka Sokaklar dizisinde 'Asım', Veliaht dizisinde 'Mevlüt Kaptan'. Sinema cephesinde Bergen filminde 'Ciğerci Ökkeş' rolüyle dikkat çekti; festival filmi Dumandan Sonra'da 'Kazım' karakteriyle yer aldı. Ayrıca Mor Işıklar dizisinde 'Mürsel' rolüyle yakında ekranda olacak. Şimdilerde ise Eşref Rüya dizisindeki yeni rolü 10 Aralık Çarşamba günü izleyicilerle buluştu.

Eğitim ve Gençlere Katkı

Aslan, Şehir Tiyatrosu bünyesinde birçok oyuncunun ulusal çapta projelere katılmasına olanak sağlayarak şehrin kültürel hayatına yeni kapılar açtı. Tiyatro öğrencilerinin katıldığı yapımlar arasında şunlar yer alıyor: Yasin HacıbekiroğluUzak Şehir ve Bereketli Topraklar; Dilara AltınolukSiyah Kalp; Mert Can ÖzbekKara Ağaç ve Dumandan Sonra; Barış Sabırlar, Emre Sakarya, Serap Erelli — tümü Kara Ağaç; Emin AytekinSiyah Bere. Bugüne kadar 150 yetişkin ve 150 çocuk olmak üzere toplam 300 öğrencinin tiyatro yolculuğu desteklendi. Aslan, bu fırsatların sağlanmasında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in öncülüğü ve desteklerinin büyük payı olduğunu vurguluyor.

Seyirci ve Repertuvar Başarısı

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu, dört yıldır aktif çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl gerçekleştirdikleri 30 gösteri ile 15 bin seyirciye ulaşarak kentin kültür ve sanat yaşamında önemli bir eşik aşıldı. Geleneksel ve klasik tiyatro oyunlarının yanı sıra Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Hüdavend Hatun gibi önemli şahsiyetleri sahneye taşıyarak kentin kimliğine katkı sağlayan üretimlere imza attılar.

Sanatı bir köprü olarak gören Ertuğrul Aslan, hem oyunculuk kariyeri hem de şehir tiyatrosu yöneticiliğiyle Niğde'nin adını Türkiye çapında gururla temsil etmeye devam ediyor.

