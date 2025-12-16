DOLAR
Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı'nda Çalışmalar Sona Gelindi

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı çalışmalarında sona gelindi; projeler gençlere tarih, sosyal ve sportif imkânlar sunacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:19
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapımı süren Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı projelerinde sona gelindi. Projeler, bölgeye kazandırılacak yeni sosyal ve sportif alanların habercisi olarak öne çıkıyor.

Yerinde inceleme

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Söğüt ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Sahada yürütülen faaliyetleri takip eden Demir, proje ekibinden gelinen son aşama hakkında detaylı bilgi aldı.

Projenin hedefi

Ramazan Demir projeyle ilgili olarak, "Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı, gençlerimizin hem tarih bilinci kazanacağı hem de sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşacağı önemli projeler arasında yer alıyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, en kısa sürede hizmete sunulması için tüm ekiplerimizle titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki gençlerin tarih bilinci kazanmasının ve çeşitli sosyal-sportif etkinliklere katılımının artırılması hedefleniyor.

