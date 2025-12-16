Konya'da Kunduracı Hasan Küçükkoç, Turiste 'annouv' Dedirdi

Konya'da kunduracı Hasan Küçükkoç, turiste 'annouv' dedirtti

Sosyal medyada beğeni toplayan yöresel an

Konya'nın tarihi bedesten çarşısında kunduracılık yapan 46 yaşındaki Hasan Küçükkoç, Şebri Aruz törenleri için Avusturalya'dan gelen bir turistle yaşadığı yöresel diyalogu sosyal medyada paylaştı. Videoda, Küçükkoç'un turistten yöresel şaşırma sözcüğü olan 'annouv'u tekrarlatması büyük ilgi gördü.

Kunduracı Hasan Küçükkoç, gün boyunca işyerine gelen müşterilere de bölge şivesinden kelimelerle sınav yaptığını belirtti. Videonun izleyenler tarafından beğenilmesiyle Küçükkoç'un sohbeti ve yöresel ifadeleri geniş kitlelere ulaştı.

Küçükkoç, turistle yaşananları şu sözlerle anlattı:

"O gün ben burada normal işlerimi yapıyordum. İş yerimin önüne doğru bir turist geldiğini fark ettim. Benimde elimde o sırada çay vardı çayı ikram etmek istedim. Onlarda beni kırmadı oturdular ve o gün ki muhabbetimizi unutamıyorum. Yurt dışından gelmişler Şebri Aruz törenleri için güzel bir sohbet oldu o gün. Onlarla muhabbet sırasında Konya’nın şivesi olan ‘Annouv’ diyorum bunu birkaç kere tekrar yapınca o kişide Google üzerinden arama yaptı ama tabi Google şive olduğu için sonuç vermedi güzel bir anı oldu"

Hasan Küçükkoç, Konya şivesini yaşatmayı ve ziyaretçilere bu kültürü tattırmayı amaçladığını vurguladı. İkinci olarak şunları ekledi:

"Ben Konya’nın yerlisi olduğum için şiveme her zaman buraya gelip konuşmamı dinliyorlar. Bende burada onları memnun edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Dinleyenlerde seviniyorlar eski Konya’mızın şivesini duydukları için. Bazen böyle gelenler bana ‘günaydın’ diyor bende bunlara ‘hayırlı zabahdan diyorum’ gelen kişilere ben nasılsınız demiyorum ‘nörün’ diyorum bunlarda hoşuna gidiyor"

İşyerine gelen müşteriler ise bu eğlenceli sınavdan memnun kaldıklarını ve şiveyi duymaktan keyif aldıklarını söyledi. (İY-)

Kunduracı Hasan Küçükkoç yöresel kelimelerle müşterilerini sınava tutuyor