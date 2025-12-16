DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,27 -0,15%
ALTIN
5.872,59 0,59%
BITCOIN
3.729.117 -1,69%

Konya'da Kunduracı Hasan Küçükkoç, Turiste 'annouv' Dedirdi

Konya'da kunduracı Hasan Küçükkoç, Avusturalyalı turiste yöresel kelime 'annouv' dedirterek sosyal medyada ilgi topladı; müşterilerini de şiveleriyle sınav ediyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:16
Konya'da Kunduracı Hasan Küçükkoç, Turiste 'annouv' Dedirdi

Konya'da kunduracı Hasan Küçükkoç, turiste 'annouv' dedirtti

Sosyal medyada beğeni toplayan yöresel an

Konya'nın tarihi bedesten çarşısında kunduracılık yapan 46 yaşındaki Hasan Küçükkoç, Şebri Aruz törenleri için Avusturalya'dan gelen bir turistle yaşadığı yöresel diyalogu sosyal medyada paylaştı. Videoda, Küçükkoç'un turistten yöresel şaşırma sözcüğü olan 'annouv'u tekrarlatması büyük ilgi gördü.

Kunduracı Hasan Küçükkoç, gün boyunca işyerine gelen müşterilere de bölge şivesinden kelimelerle sınav yaptığını belirtti. Videonun izleyenler tarafından beğenilmesiyle Küçükkoç'un sohbeti ve yöresel ifadeleri geniş kitlelere ulaştı.

Küçükkoç, turistle yaşananları şu sözlerle anlattı:

"O gün ben burada normal işlerimi yapıyordum. İş yerimin önüne doğru bir turist geldiğini fark ettim. Benimde elimde o sırada çay vardı çayı ikram etmek istedim. Onlarda beni kırmadı oturdular ve o gün ki muhabbetimizi unutamıyorum. Yurt dışından gelmişler Şebri Aruz törenleri için güzel bir sohbet oldu o gün. Onlarla muhabbet sırasında Konya’nın şivesi olan ‘Annouv’ diyorum bunu birkaç kere tekrar yapınca o kişide Google üzerinden arama yaptı ama tabi Google şive olduğu için sonuç vermedi güzel bir anı oldu"

Hasan Küçükkoç, Konya şivesini yaşatmayı ve ziyaretçilere bu kültürü tattırmayı amaçladığını vurguladı. İkinci olarak şunları ekledi:

"Ben Konya’nın yerlisi olduğum için şiveme her zaman buraya gelip konuşmamı dinliyorlar. Bende burada onları memnun edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Dinleyenlerde seviniyorlar eski Konya’mızın şivesini duydukları için. Bazen böyle gelenler bana ‘günaydın’ diyor bende bunlara ‘hayırlı zabahdan diyorum’ gelen kişilere ben nasılsınız demiyorum ‘nörün’ diyorum bunlarda hoşuna gidiyor"

İşyerine gelen müşteriler ise bu eğlenceli sınavdan memnun kaldıklarını ve şiveyi duymaktan keyif aldıklarını söyledi. (İY-)

Kunduracı Hasan Küçükkoç yöresel kelimelerle müşterilerini sınava tutuyor

Kunduracı Hasan Küçükkoç yöresel kelimelerle müşterilerini sınava tutuyor

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Baba ve Kızı Evlerinde Ölü Bulundu — Soruşturma Derinleşiyor
2
Mersin'de Sıcacık An: Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markette Alışveriş Yaptı
3
Kahta'da Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Yalova Göç İdaresi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Şüpheli, 1 Tutuklama
5
Muğla Büyükşehir ve GEKA’dan Akıllı Şehir Dönüşümü’ne Destek
6
Kahramanmaraş’ta Engelli Çiftin Çatısı Akan Evde Hayat Mücadelesi
7
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Yenileniyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi