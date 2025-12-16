Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Hırsızlığı Kamerada

Olay ve soruşturmanın ayrıntıları

Bakırköy'de internet sitesine saat ilanı koyan T.Y.D.(23) adlı kişi, kendisini alıcı olarak tanıtan iki şüpheli tarafından kiralanmış bir ofise çağrıldı. Olay, 05.12.2025 tarihinde gerçekleşti.

Şüpheliler, alıcıyı ofise çağırdıktan sonra saati bir dolaba koydular. Daha sonra daha önceden duvarı deldikleri bölgeden dolabın arkasına gizledikleri saati alarak olay yerinden kaçtılar. Çalınan saatin değeri 40 bin dolar olarak belirtildi.

Dolandırıldığını anlayan T.Y.D., durumu polise bildirip şikayette bulundu. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında zanlılardan Y.Ç.(54) gözaltına alındı. Diğer şüpheli C.E.(50)'nin Balıkesir'e kaçtığı belirlendi; şüpheli 12 Aralık 2025 günü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki zanlı da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Güvenlik kamerası kaydı

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerden birinin duvarda asılı olan "sigara içilmez" tabelasını kaldırıp arkasındaki oyuktan kol saatini alması, ardından tabelayı yerine asıp uzaklaşması yer alıyor.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.