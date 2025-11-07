ERÜ'de 'Meme Muayenesi Nasıl Yapılır?' Etkinliği: Erken Teşhis Vurgusu

ERÜ'de düzenlenen stant etkinliğinde halk ve öğrencilere 'Meme Muayenesi Nasıl Yapılır?' anlatıldı, erken teşhisin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:21
ERÜ'de 'Meme Muayenesi Nasıl Yapılır?' stant etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte meme kanserinde erken teşhis ve kendi kendine muayenenin önemi öne çıkarıldı. Etkinlik, farkındalık oluşturmak ve erken tanı ile yaşam kurtarmayı teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Organizasyon ve amaç

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişinde kurulan stantta, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cihan Biçer ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (European Medical Students Association) Erciyes Kulübü görev aldı.

Halk Sağlığı Direktörlüğü ve genel cerrahi ana bilim dalının iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte; hasta ve hasta yakınlarına meme muayenesi uygulamaları gösterildi ve erken teşhisin önemi anlatıldı.

Uzman sunumu

ERÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Celal Akcan, tıp fakültesi öğrencilerine yönelik yaptığı sunumda meme muayenesi, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Etkinlik, toplumda farkındalık yaratarak erken tanının önemine dikkat çekmeyi ve bireyleri düzenli muayene konusunda teşvik etmeyi amaçladı.

