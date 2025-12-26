Erzincan’a 13 Hekim Kadrosu Tahsis Edildi — 126. Dönem Mecburi Hizmet Kurası

Erzincan’a 13 Hekim Kadrosu Tahsis Edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 126. Dönem Mecburi Hizmet Kurası kapsamında Erzincan’a 3’ü uzman olmak üzere toplam 13 hekim kadrosu tahsis edildi.

Atama Dağılımı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, yeni görevlendirmelerin ilin sağlık kadrosunu güçlendireceğini belirtti. Yapılan atamalar şöyle:

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 1 Gastroenteroloji Uzmanı ve 1 Genel Cerrahi Uzmanı.

Tercan Devlet Hastanesi: 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

İl genelinde: 10 pratisyen hekim görevlendirilecek.

Vekil Karaman’ın Açıklaması

Süleyman Karaman şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen 126. Dönem Mecburi Hizmet Kurası kapsamında ilimize 3’ü uzman olmak üzere toplam 13 hekim kadrosu tahsis edilmiştir. Yeni görevlendirilen hekimlerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyoruz".

ERZİNCAN’A 13 HEKİM KADROSU TAHSİS EDİLDİ