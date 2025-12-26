Aydın'a Yeni Ambulanslar Hizmete Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın’a tahsis edilen yeni ambulanslar, Acil Sağlık Hizmetleri personeline teslim edilerek göreve başladı. Törene Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldı; anahtarlar ise İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından verildi.

Filo güçlendi, müdahale süreleri kısalması hedefleniyor

Güçlendirilen acil sağlık filosu ve hayata geçirilen dijital dönüşüm adımları sayesinde il genelinde müdahale süresinin kısaltılması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yeni ambulansların, Aydın genelinde acil vakalara daha hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen Ambulans Sağlık Hizmetine Alım Töreni ardından, ilimize tahsis edilen yeni ambulansların anahtarları İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul tarafından Acil Sağlık Hizmetleri personelimize teslim edilerek vatandaşlarımıza Acil Sağlık hizmeti sunmak üzere yola çıktı. Güçlenen acil sağlık filomuz ve hayata geçirilen dijital dönüşüm adımları sayesinde, ilimiz genelinde vatandaşlarımıza sunduğumuz acil sağlık hizmetlerinde müdahale hızını ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıyoruz

