Erzurum'a 856 Yeni Ambulans Teslim Edildi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katılımında düzenlenen törende, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'e Erzurum'a tahsis edilen ambulansların anahtarları teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:23
Ambulans anahtarları İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'e verildi

Türkiye genelinde kullanılmak üzere dağıtımı yapılan ambulansların teslim törenine Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir de katıldı.

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, acil sağlık hizmetlerinin daha etkin sunumu amacıyla ambulans filolarının yenilendiği belirtildi. Ayrıca, elektronik vaka sistemi ile acil hasta süreçlerinin her an kayıt altına alındığı ve müdahalelerin hızlandığı vurgulandı.

Tören, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen 856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni kapsamında yapıldı. Törende ilimize tahsis edilen ambulansların anahtarları Sayın Bakanımız tarafından İl Sağlık Müdürümüze teslim edildi.

Yetkililer, yeni ambulanslar ve elektronik vaka sistemiyle ilimizde acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve güçlü bir şekilde sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Erzurum'umuza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

