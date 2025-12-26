DOLAR
Ağrı Patnos'ta Yolda Bulunan Altınlar Sahiplerine Ulaştırıldı

Patnos'ta yolda bulduğu altınları polise teslim eden Barış Kaya, dürüstlüğüyle takdir topladı; altınlar Ercan Kadan ve eşine kısa sürede ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:18
Dürüst Vatandaşın Örnek Davranışı Takdir Topladı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolda bulduğu altınları tereddüt etmeden ilgili makamlara teslim eden Barış Kaya, gösterdiği duyarlı tutumla dikkat çekti. Bulunan ziynet eşyaları, kısa sürede gerekli işlemler yapılarak sahiplerine ulaştırıldı.

Altınlarını kaybettiklerini fark eden Ercan Kadan ve eşi, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bulunan eşyalar, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilerek sahiplerine teslim edilmek üzere işlem gördü.

Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, Barış Kaya'ya örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti. Sarak, bu tür dürüst davranışların toplumda güven ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini ve dürüstlüğün önemini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

