Muş'ta Köy Köy Mobil Sağlık Taraması: Taşoluk'ta Tansiyon ve Şeker Ölçümleri

Muş'ta köy köy mobil sağlık taraması devam ediyor

Muş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mobil sağlık ekipleri, sağlık ocağı bulunmayan kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırmak için köy köy temel sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

Taşoluk köyünde yerinde sağlık hizmeti

Mobil sağlık timleri, ziyaret ettikleri Taşoluk köyünde evleri kapı kapı dolaşarak vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yaptı. Ekipler ayrıca gebelik süreci, kronik hastalıklar ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle yaşlılar ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların kontrolleri yerinde gerçekleştirildi.

Erken teşhis ve bilinçlendirme hedefleniyor

Yürütülen mobil sağlık hizmeti sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık durumları yakından takip edilirken, erken teşhis ve bilinçlendirme çalışmalarıyla sağlık sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Doktor İlknur Ayvaz, mobil sağlık hizmetleri kapsamında Taşoluk köyünde çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: "Bugün Taşoluk köyümüzdeyiz. İl Sağlık Müdürlüğümüz adına, sağlık ocağı bulunmayan köylerimize mobil sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugünkü amacımız, evleri kapı kapı dolaşarak ekip üyelerimizle birlikte kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapmak. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarla halkımıza koruyucu sağlık hizmetlerini ulaştırmayı, kronik hastalıkların takibini yaparak gerekli durumlarda aile hekimliklerine yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın bu hizmetten memnun kaldıklarını gözlemledik. Köyümüzde özellikle yüksek tansiyonun yaygın olduğu görülüyor; beslenme şartlarının da buna etki eden faktörler arasında yer aldığı anlaşılıyor. Bu kapsamda halkımızı koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde aile hekimlerimize yönlendirdik" dedi.

Vatandaşlardan memnuniyet ve farkındalık

Şeker ve tansiyon kontrolleri yapılan vatandaşlardan Nihat Çekil, devletin sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Devletimizin sunmuş olduğu sağlık hizmetleri gerçekten bizi memnun ediyor. Gelen sağlık ekiplerine teşekkür ederiz. Tansiyon ölçümlerimizi yaptılar, kan şekeri kontrollerimizi gerçekleştirdiler. Bu hizmetler vatandaşlar için çok kıymetli"

Ahmet Çekil, yapılan ölçümler sonucunda tansiyon hastası olduğunu öğrendiğini belirterek, "Bugün hemşireler ve doktorlar köyümüze geldiler. Tansiyonumu ölçtüler. Tansiyon hastası olduğumu bilmiyordum, bugün burada öğrendim. Onların sayesinde fark ettim ve bugünden itibaren kendime daha iyi bakacağım, hastaneye giderek kontrollerimi yaptıracağım" şeklinde konuştu.

İsa Akman ise kontroller sayesinde birçok kişide tansiyon ve şeker hastalıklarının tespit edildiğini belirterek, "Tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı; özellikle tansiyon ve şeker hastalıkları tespit edildi. Birçok insan, bu hastalıklara sahip olduğunu zaten bilmiyordu. Yapılan kontroller sayesinde var olan hastalıklar tespit ediliyor. Evlerinde yatalak olan hastalar ve yaşlılar da ziyaret edilip tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı. Bu uygulamadan çok memnunuz sağlık ekipleri köyümüze kadar gelip bizimle ilgileniyorlar" dedi.

Gün içinde duygulandıran anlar

Mobil sağlık ekiplerinin çalışmaları sırasında duygulandıran anlar da yaşandı. Hemşire Hava Çağlayan, evinde ziyaret ettiği Hirschsprung hastalığı bulunan Gökçe Çekil'in saçlarını örerek küçük çocuğa moral verdi. Bu anlamlı anlar, günün en güzel görüntülerinden biri olarak kayda geçti.

Mobil sağlık hizmetleri, kırsalda yaşayan vatandaşların sağlık verilerinin takibini kolaylaştırırken, erken teşhis ve yönlendirme ile bölge halkının sağlık düzeyinin artırılmasına katkı sağlıyor.

MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, SAĞLIK OCAĞI BULUNMAYAN KIRSAL YERLEŞİMLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA YÖNELİK MOBİL SAĞLIK HİZMETİ SUNARAK TEMEL SAĞLIK TARAMALARI GERÇEKLEŞTİRİYOR.