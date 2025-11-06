Erzincan'da 28. Birim Amirleri Toplantısı: Kış Hazırlıkları ve Yol Güvenliği

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında 28. Birim Amirleri Toplantısı yapıldı; kış hazırlıkları, yol güvenliği ve vatandaş memnuniyeti vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:07
Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 28. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, vali yardımcıları ve birim amirleri yürütülen çalışmalar ile devam eden projelerde gelinen son durum hakkında Vali Aydoğdu'ya bilgi verdi.

Toplantıda kış mevsimine yaklaşıldığını belirten Vali Aydoğdu, mevsim şartlarının uygun olduğu süre boyunca devam eden inşaat çalışmalarının titizlikle sürdürülmesini istedi. Aydoğdu, AFAD, Karayolları, Özel İdare, Belediye ve ilgili tüm kurumların kar yağışları nedeniyle yolların kapanmaması için gerekli tedbirleri almaları ve hazırlıklarını tamamlamaları yönünde talimat verdi.

Vatandaş memnuniyetinin her zaman ön planda tutulmasının önemine değinen Vali Aydoğdu, şu ifadeyi kullandı: "Devletimize ve milletimize en büyük hizmeti; işlerimizi hızlı, doğru ve en iyi şekilde yaparak gösterebiliriz."

Yapılan iş ve işlemlerin tüm süreçlerinin dikkatle takip edilmesi, hızlı ve aksatılmadan yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

