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Erzincan'da Gaziler, Vali Aydoğdu ile Rafting Etkinliği Düzenledi

Gaziler, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile birlikte Karasu Nehri'nde rafting yaparak unutulmaz bir gün geçirdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:44
Erzincan'da Gaziler, Vali Aydoğdu ile Rafting Etkinliği Düzenledi

Gaziler için Unutulmaz Bir Rafting Etkinliği

Erzincan'da düzenlenen rafting etkinliği, Kıbrıs gazileri ve Vali Hamza Aydoğdu'nun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik sırasında su üstünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Etkinlik Detayları

19 Eylül Gaziler Günü anısına gerçekleştirilen bu etkinlikte, il protokolü, gaziler ve katılımcılar, Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki rafting başlangıç merkezinde buluştular. Karasu Nehri'nin kıyısında kask ve yeleklerini giyen Vali Aydoğdu, gazilerle birlikte botlara bindi.

Gazilerden Rafting Deneyimi

Rafting sırasında Acemoğlu Köprüsü Şehitliği'ni geçerken "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. Yaklaşık iki buçuk saat süren rafting etkinliğine katılan sekiz gazinin yaşadığı deneyim unutulmazdı.

Vali Aydoğdu'nun Açıklamaları

Vali Hamza Aydoğdu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, gazilerin mutluluğunun kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Gazilerimizle bir arada olmak ve onların mutlu olduğunu görmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu tür etkinliklerin sürmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Gazilerin Düşünceleri

Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Vali Aydoğdu sayesinde çok güzel bir gün geçirdiklerini vurguladı. Kıbrıs gazisi 70 yaşındaki Birkan Yurtyapan da ilk defa rafting deneyimi yaşadığını anlattı. Diğer bir gazi Hilmi Kağan ise, "Her gün olsa her gün rafting yaparım," dedi.

Erzincan, su ve doğa sporları alanında önemli bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su üstünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su üstünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su üstünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su üstünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su üstünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

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