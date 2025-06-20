Erzincan'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari araç devrildi ve bu talihsiz olay sonucunda 4 kişi yaralandı.

E.Y. yönetimindeki 09 ACH 158 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Balabanlı köyü mevkisinde kaza yaptı. Olayın ardından hemen sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Kazada yaralanan sürücü E.Y. ile birlikte S.Y, Ö.Y. ve B.Y. isimli yolcular, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Erzincan’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.