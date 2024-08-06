Erzincan'da Oto Tamirhanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Erzincan'da, Yeni Sanayi Sitesi 7. Sokak üzerinde yer alan bir oto tamirhanesinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Acı Durum Hızla İhbar Edildi

Yangının başlamasının ardından çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin Başarılı Müdahalesi

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Ancak olay sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İncelemeler Devam Ediyor

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ilgili birimlerin incelemeleri devam etmektedir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir yaralanma durumu yaşanmamıştır.

Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.