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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 441 gram sentetik uyuşturucu ile 2 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:22
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Erzincan'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti gerçekleştirenler ile bu maddeleri kullananlar üzerine yoğunlaşarak bir operasyon düzenledi.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen bu operasyonda, bir araçta yapılan detaylı aramada 441.21 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K. ve T.Ö. isimli iki kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Polis ekipleri, operasyonlarını sürdürerek kentteki uyuşturucu ile mücadelesine devam etmektedir.

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu...

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 441,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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