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Erzincan Dağlarında Yaban Keçileri Görüntülendi: Nesli Koruma Altında

Erzincan'daki Munzur Dağları'nda yaban keçileri drone ile görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan tür için koruma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:25
Erzincan Dağlarında Yaban Keçileri Görüntülendi: Nesli Koruma Altında

Yüksek Dağlarda Yaban Keçileri

Erzincan'ın karla kaplı Munzur Dağları'nda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçileri görüntülendi. Bu nadir tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla kaydedildi.

Koruma Çalışmaları Artıyor

Doğa koruma faaliyetleri sayesinde Erzincan'daki yaban keçi popülasyonu giderek artış gösteriyor. Yüksek rakımlarda yaşam süren bu hayvanlar, sürekli takip altında tutuluyor, bu da türün korunmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Görüntüleme çalışmaları ile yaban keçilerinin davranışlarına dair önemli veriler elde edilmektedir. Bu türlerin korunması, biyoçeşitliliğin devamlılığı ve ekosistemin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

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