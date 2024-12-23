Erzincan Dağlarında Yaban Keçileri Görüntülendi: Nesli Koruma Altında

Yüksek Dağlarda Yaban Keçileri

Erzincan'ın karla kaplı Munzur Dağları'nda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçileri görüntülendi. Bu nadir tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla kaydedildi.

Koruma Çalışmaları Artıyor

Doğa koruma faaliyetleri sayesinde Erzincan'daki yaban keçi popülasyonu giderek artış gösteriyor. Yüksek rakımlarda yaşam süren bu hayvanlar, sürekli takip altında tutuluyor, bu da türün korunmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Görüntüleme çalışmaları ile yaban keçilerinin davranışlarına dair önemli veriler elde edilmektedir. Bu türlerin korunması, biyoçeşitliliğin devamlılığı ve ekosistemin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.