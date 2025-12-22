DOLAR
Erzincan Pazarcısı Eksi 10'da Sobayla Isınıyor

Erzincan'da gece sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düştü; pazarcılar tezgah arkasına soba kurup battaniyelerle ürün ve kendilerini soğuktan koruyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 08:45
Gece ve sabah erken saatlerde etkili soğuk, pazar esnafını önlem almaya zorladı

Erzincan'da gece saatlerinde sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşmesi, pazar yerinde çalışan esnafı önlem almaya itti. Buzlanma ve don günlük yaşamı olumsuz etkilerken, pazarcılar soğukla mücadele için çeşitli yöntemlere başvurdu.

Pazar esnafı, tezgah arkasına kurdukları soba ve yakılan ateşle ısınmaya çalıştı. Bazı pazarcılar ürünlerini korumak için üzerlerini battaniyelerle örttüklerini ve işlerini bu koşullarda yürüttüklerini söyledi.

Isınmak için ateşin başında duran pazarcılardan biri, "Erzincan, Erzincan olalı böyle soğuk görmedi. Donuyoruz, anlatmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

Soğuk hava ve don, hem vatandaşların hem de esnafın günlük yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor; pazarcılar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

