DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,15%
ALTIN
6.073,9 -1,7%
BITCOIN
3.840.098,73 -1,64%

Osmangazi'de 'Girişimci Kafası': Nurcan Özdemir'den girişimcilik dersleri

Osmangazi Belediyesi'nin 'Girişimci Kafası'nda EPSA Yalıtım Başkanı Nurcan Özdemir, 34 yıllık tecrübesi ve girişimcilik tavsiyelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:09
Osmangazi'de 'Girişimci Kafası': Nurcan Özdemir'den girişimcilik dersleri

Osmangazi'de 'Girişimci Kafası' Nurcan Özdemir'i ağırladı

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Girişimci Kafası' söyleşisinde EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir deneyimlerini ve girişimcilik vizyonunu paylaştı.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü Mürvet Özçelik üstlendi. Söyleşide Özdemir, vizyon oluşturma, liderlik ve sürdürülebilir başarı konularına odaklandı; özellikle genç girişimcilere kararlılık ve cesaret tavsiyesinde bulundu.

Özdemir'in iş hayatı ve EPSA'nın faaliyetleri

Özdemir, iş yaşamına dair düşüncelerini aktarırken uzun yıllara dayanan tecrübelerini paylaştı. Sözleri şu şekilde oldu:

"Bursa TEKNOSAB ve aynı zamanda Eskişehir Sanayi Bölgesi’nde her biri 15 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren iki tesisin sahibiyim. Yapı malzemeleri üretiyoruz. Bir bina bittiğinde en üstten başlıyoruz; teras yalıtım malzemeleri sağlıyoruz. Yapının içine girdiğimizde yerden ısıtma levhaları veriyoruz. Islak hacimler için su yalıtım malzemeleri sunuyoruz. Bunun yanında derz dolgusu, seramik yapıştırıcı, hazır sıva gibi ürünlerimiz de var. Aslında yapının her noktasında yer alıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve dayanıklı binaların yapılmasına katkı sağlamak. Ayrıca beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik ürünlerimiz de bulunuyor. Bu süreç tabii ki bir anda olmadı. Yaklaşık 27 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Ben de 34 yıldır bu sektörün içindeyim. Zaman içinde deneyerek, öğrenerek ve gelişerek bugünlere geldik."

Özdemir'in sözleri EPSA'nın üretim alanları ve sektörel çeşitliliği hakkında net bilgiler içerdi; kuruluşun yapı malzemeleri, su yalıtımı ve otomotiv ile beyaz eşya sektörlerine yönelik ürün sunduğu vurgulandı.

Girişimcilere öneriler

Programda girişimcilere yönelik önemli mesajlar veren Özdemir, önerilerini şu sözlerle özetledi:

"Girişimcilik, başlı başına bir risktir. Yapacakları işi mutlaka çok iyi araştırsınlar. Bunun yanında mutlaka profesyonel bir iş hayatları olsun. Dünyayı, özellikle global pazarı çok iyi takip etsinler. Çünkü dünya hızla gelişiyor. Asla pes etmesinler. Girişimcilik vazgeçmeyenler içindir. Kendilerine mutlaka örnek alacakları bir lider belirlesinler"

Etkinlik boyunca Özdemir, kararlılık, araştırma ve küresel pazar takibinin önemine dikkat çekti.

Programın önemine değinen Nurcan Özdemir, kendisine bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ‘GİRİŞİMCİ KAFASI’ SÖYLEŞİSİ KAPSAMINDA SON OLARAK EPSA YALITIM YÖNETİM...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ‘GİRİŞİMCİ KAFASI’ SÖYLEŞİSİ KAPSAMINDA SON OLARAK EPSA YALITIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURCAN ÖZDEMİR’İ AĞIRLADI. YENİLİKÇİ FİKİRLERE IŞIK TUTAN PROGRAMDA ÖZDEMİR, GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞUNA DAİR DENEYİMLERİNİ KATILIMCILARLA PAYLAŞTI.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ‘GİRİŞİMCİ KAFASI’ SÖYLEŞİSİ KAPSAMINDA SON OLARAK EPSA YALITIM YÖNETİM...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Psikolog Uyardı: Ekran Maruziyeti Otizmli Çocuklarda Semptomları Şiddetlendirebilir
2
Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Sağlığı Paneli
3
Bursa Kış Spor Okulları'nda 4-16 Yaş Çocuklar Sertifikalarını Aldı
4
Tekirdağ'da çöp kamyonu durduruldu: Kayıp cüzdan sahibine ulaştırıldı
5
Çorumlu Kadın Girişimci 11 Mandayla Başladı, Siparişlere Yetişemiyor
6
Aydın Şehir Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı
7
Osmangazi'de 'Girişimci Kafası': Nurcan Özdemir'den girişimcilik dersleri

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu