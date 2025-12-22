Osmangazi'de 'Girişimci Kafası': Nurcan Özdemir'den girişimcilik dersleri

Osmangazi'de 'Girişimci Kafası' Nurcan Özdemir'i ağırladı

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Girişimci Kafası' söyleşisinde EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir deneyimlerini ve girişimcilik vizyonunu paylaştı.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü Mürvet Özçelik üstlendi. Söyleşide Özdemir, vizyon oluşturma, liderlik ve sürdürülebilir başarı konularına odaklandı; özellikle genç girişimcilere kararlılık ve cesaret tavsiyesinde bulundu.

Özdemir'in iş hayatı ve EPSA'nın faaliyetleri

Özdemir, iş yaşamına dair düşüncelerini aktarırken uzun yıllara dayanan tecrübelerini paylaştı. Sözleri şu şekilde oldu:

"Bursa TEKNOSAB ve aynı zamanda Eskişehir Sanayi Bölgesi’nde her biri 15 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren iki tesisin sahibiyim. Yapı malzemeleri üretiyoruz. Bir bina bittiğinde en üstten başlıyoruz; teras yalıtım malzemeleri sağlıyoruz. Yapının içine girdiğimizde yerden ısıtma levhaları veriyoruz. Islak hacimler için su yalıtım malzemeleri sunuyoruz. Bunun yanında derz dolgusu, seramik yapıştırıcı, hazır sıva gibi ürünlerimiz de var. Aslında yapının her noktasında yer alıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve dayanıklı binaların yapılmasına katkı sağlamak. Ayrıca beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik ürünlerimiz de bulunuyor. Bu süreç tabii ki bir anda olmadı. Yaklaşık 27 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Ben de 34 yıldır bu sektörün içindeyim. Zaman içinde deneyerek, öğrenerek ve gelişerek bugünlere geldik."

Özdemir'in sözleri EPSA'nın üretim alanları ve sektörel çeşitliliği hakkında net bilgiler içerdi; kuruluşun yapı malzemeleri, su yalıtımı ve otomotiv ile beyaz eşya sektörlerine yönelik ürün sunduğu vurgulandı.

Girişimcilere öneriler

Programda girişimcilere yönelik önemli mesajlar veren Özdemir, önerilerini şu sözlerle özetledi:

"Girişimcilik, başlı başına bir risktir. Yapacakları işi mutlaka çok iyi araştırsınlar. Bunun yanında mutlaka profesyonel bir iş hayatları olsun. Dünyayı, özellikle global pazarı çok iyi takip etsinler. Çünkü dünya hızla gelişiyor. Asla pes etmesinler. Girişimcilik vazgeçmeyenler içindir. Kendilerine mutlaka örnek alacakları bir lider belirlesinler"

Etkinlik boyunca Özdemir, kararlılık, araştırma ve küresel pazar takibinin önemine dikkat çekti.

Programın önemine değinen Nurcan Özdemir, kendisine bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

